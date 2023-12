Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

«Χαρείτε την σημερινή ημέρα γιατί μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι πάρα πολύ καλή», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, την Τρίτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «ακόμη λειτουργεί η Αφροδίτη με τον Κρόνο και ακόμη μπορούμε να σταθεροποιήσουμε μια σχέση, μια συνεργασία ή ένα οικονομικό θέμα και πάνω από όλα τα ερωτικά μας και μάλιστα θα είναι “καυτά”».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ακόμη ότι «η Σελήνη στην Παρθένο θέλει να μας προτρέψει να κάνουμε τις δουλειές μας», συμπληρώνοντας πως «ο Ποσειδώνας μας κάνει να ονειρευόμαστε και τα όνειρα αυτά να είναι αληθινά»

Στην συνέχεια, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





