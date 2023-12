Κοινωνία

Σαλαμίνα - Γυναικοκτονία: Καταγγελία για κακοποίηση είχε κάνει το θύμα (εικόνες)

Λίγες ημέρες πριν την δολοφονία της με πυροβολισμό και στο κεφάλι, η 43χρονη είχε καταγγείλει στις Αρχές τον σύντροφό της για κακοποίηση.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική και όχι μόνον κοινωνία της Σαλαμίνας από την δολοφονία μίας 43χρονης γυναίκας από τον 71 ετών σύντροφό της.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από τη μητέρα της, νωρίς το πρωί της Τρίτης μέσα στο σπίτι τους, στα Αμπελάκια.

Όπως έγινε γνωστό, η 43χρονη είχε καταφύγει στο σπίτι της μητέρας της με τον γιο της που είναι ΑμεΑ, καθώς φοβόταν τον πρώην σύντροφό της, τον οποίο στις 2 Δεκεμβρίου, τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία.

Στο τότε περιστατικό ο φερόμενος ως δράστης, την χτύπησε, την απείλησε και της πήρε το κινητό. Είχε πάει με την μητέρα της στο τμήμα και οι αστυνομικοί έβαλαν την εφαρμογή panic button στο κινητό της μητέρας ώστε αν γίνει κάτι να ενημερώσει άμεσα και τη συμβούλευσαν να μην επιστρέψει στο σπίτι της.

Ο δράστης δεν είχε εντοπιστεί.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το έγκλημα έγινε κατά τις 7 το πρωί της Τρίτης. Η μητέρα της άτυχης γυναίκας, έλειπε και ο ΑμεΑ γιος του θύματος είχε μόλις φυγει με ταξί για να πάει σχολείο στην Αθήνα. Όταν γύρισε η μητέρα την βρήκε νεκρή στην είσοδο και άρχισε να ουρλιάζει και σύμφωνα με πληροφορίες, ένας γείτονας άκουσε φασαρία το βράδυ και όταν βγήκε το πρωί περί της 9 για περπάτημα, άκουσε τα ουρλιαχτά της μητέρας και κάλεσε την αστυνομία. Συμφωνα με την περιγραφή του ο δράστης την είχε σκεπασει.





