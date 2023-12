Life

“The 2Night Show”: καλλιτεχνικό “άρωμα” την Τρίτη (εικόνες)

Ένα "ταξίδι" στην υποκριτική, τον χορό και το...χιούμορ υπόσχεται το "The 2Night Show" την Τρίτη.

Απόψε, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τους τηλεοπτικούς ρόλους που έχει παίξει και έχουν «γράψει» στην καρδιά και το μυαλό του κοινού.

Γιατί του αρέσει όταν στον δρόμο τον φωνάζουν «Καραπάνο»; Πώς πήρε 25 κιλά για μια παράσταση; Στη συνέχεια, μιλάει για τη μονάκριβη κόρη του, Joanne, και ομολογεί πως στον ελεύθερο χρόνο του απολαμβάνει να τη συνοδεύει στις δουλειές της.

Τέλος, εξηγεί τι πραγματεύεται η παράσταση «The Humans» και ποιοι είναι οι 6 φόβοι με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπος ένας άνθρωπος στη ζωή του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Νίκο Αβαγιανό, έναν καλλιτέχνη παλαιάς κοπής, που συνδύασε τον χορό, την υποκριτική, το τραγούδι, αλλά και την παρουσίαση τηλεοπτικών εκπομπών. Πώς από μια αγγελία βρέθηκε να παίζει στην «Ψεύτρα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη; Τι έκανε η Έλλη Λαμπέτη όταν της χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού της χωρίς να την ξέρει; Ποια ήταν η σχέση του με τη Βίκυ Μοσχολιού; Τι είχε γίνει στην παράσταση «Μαριχουάνα Στοπ» με τη Ζωή Λάσκαρη και τον Τόλη Βοσκόπουλο;

Μια διαδρομή γεμάτη αναμνήσεις από πρόσωπα που όλοι αγαπήσαμε και ανέκδοτες ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ξανά. Τέλος, ο Νίκος Αβαγιανός μιλάει για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή, αλλά αφήνει το δικό του αισιόδοξο μήνυμα για την πρόληψη.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Νίνα Μαζάνη, η νεαρή τραγουδίστρια από την Ξάνθη που στην καραντίνα έγινε viral με τα χιουμοριστικά βιντεάκια της.

Δροσερή, εντυπωσιακή, μπριόζα, με εκπληκτική φωνή, αλλά και ερμηνευτικές ικανότητες μιλάει για το καλλιτεχνικό της ταξίδι που μόλις άρχισε, καθώς και για τη μεγάλη χαρά που της δίνει η συμμετοχή της στην παράσταση «Σήμερα» με τη Μαρινέλλα και τη Μπέττυ Μαγγίρα.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

#The2NightShow

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

