Ο Κώστας Κόκλας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διεξοδικές ερωταπαντήσεις και εξομολόγηση εφ' όλης της ύλης από έναν από τους πιο πετυχημένους Έλληνες κωμικούς ηθοποιούς.

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Κώστα Κόκλα.

Ο αγαπημένος ηθοποιός θυμάται το ξεκίνημά του και μιλάει για τις μεγάλες του επιτυχίες.

Πόσο άλλαξε η καριέρα του μετά τα θρυλικά «Εγκλήματα»;

Τι λέει για τις γυναίκες της ζωής του, τα δύο διαζύγια και τι για την απιστία;

Η σχέση με τον γιο του και τα όνειρά του για το θέατρο και την τηλεόραση.

Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Κώστας Κόκλας μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή

