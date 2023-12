Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μαρτίνεθ: Οριστικό το διαζύγιο με τον Ισπανό τεχνικό

Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της διάδοχης κατάστασης, που έχει γνωστή από χθες και δεν είναι άλλος από τον Πορτογάλο Κάρλος Καρβαλιάλ

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ δεν μακροημέρευσε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μερικούς μήνες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα ο Ισπανός τεχνικός είδε σήμερα (5/12) την πόρτα της εξόδου από την πειραϊκή ομάδα, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Ο Μαρτίνεθ πλήρωσε την προβληματική εικόνα των «ερυθρόλευκων», η οποία εμφανίστηκε στην εντός έδρας βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ (2-4), έγινε αποκρουστική στο Φράιμπουργκ (0-5) και ήταν ανάλογη και στο Βόλο (2-2), όπου ο Ολυμπιακός άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τον τίτλο.

Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της διάδοχης κατάστασης, που έχει γνωστή από χθες και δεν είναι άλλος από τον Πορτογάλο Κάρλος Καρβαλιάλ. Πριν απ΄ αυτό, η πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του συμπατριώτη του Πέδρο Άλβες, ο οποίος θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής.

Σε σύνολο 22 αγώνων που έμεινε στον πάγκο ο Μαρτίνεθ μέτρησε 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον», ανέφερε η ανακοίνωση.

