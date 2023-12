Αθλητικά

Βόλος - Ολυμπιακός: Τι ερευνά ο Εισαγγελέας για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό

Προκαταρκτική έρευνα για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Οι ανακοινώσεις του Αχιλλέα Μπέου και της ΠΑΕ Ολυμπιακός που προκάλεσαν την αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας

Η Εισαγγελία Βόλου ζήτησε προκαταρκτική έρευνα για τα επεισόδια που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των ομάδων Βόλου και Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό στάδιο, την Κυριακή το βράδυ.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν οπαδοί που βρισκόταν στο γήπεδο, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Συγκεκριμένα, το ματς βρισκόταν στις καθυστερήσεις και το σκορ ήταν 2-2, όταν οπαδοί του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό στάδιο μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και ξεκίνησαν να πετάνε καθίσματα στον χώρο του VAR.

Από την πλευρά της, η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών και δακρυγόνων. Να σημειωθεί ότι όσοι συνελήφθησαν προχθές, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, μετά τις κατηγορίες που εξαπέλυσαν ο Αχιλλέας Μπέος και ο Ολυμπιακός Πειραιώς, με αφορμή τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Ολυμπιακός: Εγκληματική οργάνωση διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο

«Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από μία εγκληματική οργάνωση. Μία ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί στα πρότυπα της μαφίας και έχει μοναδικό σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η ΚΕΔ με εντολή της συμμορίας έστειλαν τους Παπαπέτρου και Γκορτσίλα να κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα. Συμπαραστάτες τα ανύπαρκτα υπουργεία Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη που έβαλαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Το κράτος και οι δικαστικές αρχές που στο παρελθόν είχαν δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την υποτιθέμενη κάθαρση του ποδοσφαίρου, διατάζοντας ακόμα και την παρακολούθηση των τηλεφώνων των μισών παραγόντων, σήμερα αδιαφορεί πλήρως δηλώνοντας ευθέως ότι δεν ασχολείται και έχοντας αφήσει το ποδόσφαιρο στη μαύρη μοίρα που το έβαλε η μαφία και το παρακράτος».

Αναφέρεται παράλληλα ότι «δυστυχώς με τα όργια που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα».

Αχιλλέας Μπέος: Αδύναμη η αστυνομία να αντιμετωπίσει μια ολιγάριθμη ομάδα

Μέσω ανάρτησης στα social media ο Αχιλλέας Μπέος υποστήριξε πως «τα όσα διαδραματίστηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο προκαλούν θλίψη και βλάπτουν πάνω από όλα το ίδιο το ποδόσφαιρο».

Συμπλήρωσε πως «ως δήμαρχος και απλός φίλαθλος, και όχι ως παράγοντας του ποδοσφαίρου, διερωτώμαι, ωστόσο, για τη συνεχιζόμενη συμπεριφορά της Αστυνομίας που στην προσπάθειά της να επιβάλλει την τάξη και την ηρεμία πυροδοτεί μεγαλύτερες εντάσεις και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις τάξεις των υγιών φιλάθλων, ακόμη και μικρών παιδιών, αλλά και αυτών των ποδοσφαιριστών, που υποφέρουν από την αλόγιστη και γενικευμένη χρήση χημικών και βομβίδων κρότου-λάμψης».

Στην ίδια ανάρτηση ο Αχιλλέας Μπέος πρόσθεσε ότι «είναι απογοητευτικό και δεν τιμά την Αστυνομία η αδυναμία της να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια ολιγάριθμη ομάδα, μια χούφτα φανατικών οπαδών, που κάθε φορά προκαλούν τις εντάσεις, και εν τέλει «τιμωρεί» το σύνολο των φιλάθλων, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε επισημάνει στις συσκέψεις για τα μέτρα ασφαλείας, χωρίς δυστυχώς να εισακουόμαστε».

Η απάντηση των αστυνομικών Μαγνησίας

«Όταν η αστυνομία δεν είναι παρούσα την κατηγορούν, όταν είναι παρούσα και ενεργεί με τα μέσα που διαθέτει τη χτίζουν με πέτρες και τη λούζουν με μολότοφ. Νέοι άνθρωποι έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους από επεισόδια, τα δάκρυα δεν έχουν στερέψει, πλην όμως χθες κάτι τέτοιο απετράπη επειδή η αστυνομία ήταν παρούσα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας.

Προστίθεται επίσης ότι «οι ίδιοι κύριοι που για να καλύψουν τις παραλείψεις τους ζητούσαν το καλοκαίρι αυξημένα μέτρα από την αστυνομία, οι ίδιοι τώρα την κατηγορούν. Βέβαια σε περίπτωση που υπήρχαν δεκάδες τραυματίες αστυνομικοί στα νοσοκομεία από τις χθεσινές επιθέσεις δε θα ίδρωνε το αυτί κανενός αλλά δυστυχώς δεν τους κάναμε το χατίρι, όπως επίσης αποφεύχθηκαν τραυματισμοί πολιτών και κυρίως φθορές σε ανθρώπινες περιουσίες».