Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού: οι “ήρωες” της διπλανής πόρτας (εικόνες)

Άνθρωποι ανάμεσά μας, που με απόλυτο αίσθημα αλτρουισμού, δίνουν και την ψυχή τους στο να βοηθήσουν τους άλλους…

Της Μαρίας Αρβανίτη, συντάκτριας του Ant1news.gr

Η Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού γιορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου και είναι μια ευκαιρία για πολλούς να γνωρίσουν τις δεκάδες εθελοντικές δράσεις που υπάρχουν γύρω μας.

Είναι μία από τις ευκαιρίες πολλοί από εμάς να “υπερηφανευόμαστε” για το έργο μας. Τις καθημερινές “μάχες” που δίνουμε αλλά πολλές φορές μένουν στην αφάνεια για τους πολλούς…

Εθελοντές γιατροί, πυροσβέστες, φιλόζωοι και πολλές ακόμη κατηγορίες, βοηθούν καθημερινά από το δικό τους μετερίζι με επαγγελματισμό και αγάπη, τον συνάνθρωπο, οργανωμένα και κατά μονάδες.

Ένα τέτοιο παράδειγμα, είναι οι εθελοντές πολιτικής προστασίας που όντας εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι, άρτια καταρτισμένοι να συνδράμουν στο πεδίο δράσης τους, πολλές φορές έχετε δει σε πολύ δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες.

Από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, στις πλημμύρες τις Θεσσαλίας, είναι οι άνθρωποι που αφιέρωσαν τον προσωπικό τους χρόνο για να συνδράμουν τους αρμόδιους φορείς και να βάλουν το “λιθαράκι” τους για να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η κανονικότητα που τόσο βίαια στέρησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μέσα από την ενασχόλησή μου με τον εθελοντισμό, και ιδιαίτερα με την δασοπροστασία και την δασοπυρόσβεση, έχω αποκομίσει πολλά καθώς δεν συνδράμουμε μόνο κατά την αντιπυρική περίοδο, στις φωτιές. Αποχιονισμοί, κοπές δέντρων, αντλήσεις, αναζητήσεις ατόμων είναι και αυτές μέσα στο έργο μας όπως και οι αναδασώσεις αλλά και οι εκπαιδεύσεις των μικρών μας φίλος με στόχο να αγαπήσουν το περιβάλλον και να γνωρίσουν από μικρή ηλικία την αξία του εθελοντισμού.

Τι είναι λοιπόν εθελοντισμός; Είναι η ανάγκη κάποιον ανθρώπων να μην κάθονται με "σταυρωμένα χέρια"... Η ανάγκη, μέσα στους "σκοτείνους" καιρούς που ζούμε, να δίνουμε φως στην καθημαρινότητά μας και στους συνανθρώπους μας με κάθε μας δύναμη, οργανωμένα και με ασφάλεια...

Εθελοντισμός είναι να αφιερώνεις χρόνο χωρίς κάποιο όφελος, παρά μόνο το "ευχαριστώ" των ανθρώπων που βοήθησες και γεμίζει την ψυχή σου...

Πηγή εικόνων: Facebook / Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης - ΕΟΔΠΗ

