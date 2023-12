Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα: Συνελήφθη ο σύντροφός της

Χειροπέδες στον βασικό ύποπτο για τη γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα. Πού τον εντόπισαν οι Αρχές.

Συνελήφθη πριν από λίγο ο βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία της 43χρονης στην Σαλαμίνα.

Ο 71χρονος συνελήφθη στο Κερατσίνι μέσα στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ δίπλα του βρέθηκε το κυνηγετικό όπλο με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται, ότι η 43χρονη είχε καταφύγει στο σπίτι της μητέρας της με τον γιο της που είναι ΑμεΑ, καθώς φοβόταν τον πρώην σύντροφό της, τον οποίο στις 2 Δεκεμβρίου, τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία.

Στο τότε περιστατικό ο φερόμενος ως δράστης, την χτύπησε, την απείλησε και της πήρε το κινητό. Είχε πάει με την μητέρα της στο τμήμα και οι αστυνομικοί έβαλαν την εφαρμογή panic button στο κινητό της μητέρας ώστε αν γίνει κάτι να ενημερώσει άμεσα και τη συμβούλευσαν να μην επιστρέψει στο σπίτι της.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το έγκλημα έγινε κατά τις 7 το πρωί της Τρίτης. Η μητέρα της άτυχης γυναίκας, έλειπε και ο ΑμεΑ γιος του θύματος είχε μόλις φυγει με ταξί για να πάει σχολείο στην Αθήνα. Όταν γύρισε η μητέρα την βρήκε νεκρή στην είσοδο και άρχισε να ουρλιάζει και σύμφωνα με πληροφορίες, ένας γείτονας άκουσε φασαρία το βράδυ και όταν βγήκε το πρωί περί της 9 για περπάτημα, άκουσε τα ουρλιαχτά της μητέρας και κάλεσε την αστυνομία. Συμφωνα με την περιγραφή του ο δράστης την είχε σκεπασει.

