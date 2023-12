Υγεία - Περιβάλλον

Αστυνομικοί άνοιξαν τον δρόμο για τη μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ για τη μεταφορά βρέφους 16 μηνών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη.

Με την καθοριστική συμβολή αστυνομικών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη ένα βρέφος 16 μηνών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πατέρας του παιδιού το επιβίβασε στο αυτοκίνητο του, προκειμένου να το μεταφέρει στο νοσοκομείο μέσω της περιφερειακής οδού, όπου και συνάντησε κίνηση. Λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα, κάλεσε την Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Αστυνομικοί με τα οχήματά τους τον παρέλαβαν από τον κόμβο Πανοράματος και μέσω κεντρικών δρόμων τον βοήθησαν να φτάσει με το αυτοκίνητό του στο ΑΧΕΠΑ, σε διάστημα 20 λεπτών από τότε που έγινε η κλήση.

