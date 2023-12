Κοινωνία

Αράχωβα: Σοκ και αποτροπιασμός από θανάσιμο βασανισμό σκύλου

Σε κατάσταση σοκ ο ιδιοκτήτης του άτυχου ζώου. Παρέμβαση από την Δικαιοσύνη. Οργή των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα.

Ήταν τόσο άγριος ο βασανισμός αυτού του άτυχου δεσποζόμενου σκύλου, που όταν κατάφερε να δραπετεύσει από τους κακοποιητές του αιμόφυρτος και να φτάσει στο σπίτι του κηδεμόνα του, έμεινε στη ζωή για λίγες ώρες, και έφυγε από τα τραύματά του.

Ο κηδεμόνας του άτυχου ζώου με τον οποίο μίλησε η Κέλλυ Χεινοπώρου για λογαριασμό του ΑΝΤ1, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ήταν τόσο μεγάλη η αντίδραση των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και στην κοινότητα των φιλοζωικών συλλόγων, που έφερε την παρέμβαση της δικαιοσύνης.

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου , η οποία έχει την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών για την προστασία των ζώων, παρήγγειλε από την εισαγγελία Λειβαδιάς κατεπείγουσα έρευνα προς εντοπισμό του δράστη ή των δραστών αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος

