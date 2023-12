Κόσμος

Ισραήλ: Οι μισοί διοικητές της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι νεκροί

«Δεν θα ξεχάσουμε, ούτε θα συγχωρήσουμε», διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του σκότωσαν περίπου τους μισούς από τους διοικητές μονάδων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς κατά τη διάρκεια των αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων που διεξάγουν στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Ο στρατός του Ισραήλ κάνει την υπόθεση πως η Χαμάς έχει συνολικά 24 μονάδες που πολεμούν στη Γάζα, μιλά για «τάγματα», με περίπου 1.000 μέλη το καθένα.

Σύντομα, δεν θα υπάρχει ούτε μια από αυτές τις μονάδες ικανή να απειλήσει το Ισραήλ, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος εκφράστηκε στην ίδια συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς σταδιακά χάνει τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα ξεχάσουμε, ούτε θα συγχωρήσουμε», είπε ο κ. Νετανιάχου, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως δρα στη νότια Λωρίδα της Γάζας από χθες, ιδίως στη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, τη Χαν Γιούνις.

Ο Νετανιάχου καταφέρθηκε εξάλλου εναντίον διεθνών οργανώσεων υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ΟΗΕ διότι κατ’ αυτόν δεν καταγγέλλουν τα σεξουαλικά εγκλήματα μελών της Χαμάς σε βάρος γυναικών. Νωρίτερα χθες, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ομήρους που απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ανακωχής και συγγενείς τους, ο ισραηλινός πρωθυπουργός είπε σε δημοσιογράφους πως άκουσε, «όπως και εκείνοι», φρικιαστικές αφηγήσεις για βιασμούς.

