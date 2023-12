Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα - Δημογλίδου: Η 43χρονη κακοποιούνταν συστηματικά

"Δεν είναι δυνατόν το 2023 να μην καταγγέλονται από όσους γνωρίζουν τέτοια περιστατικά" είπε η κ. Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" για την γυναικοκτονία της 43χρονης στη Σαλαμίνα.

Ανέφερε αρχικά πως «η 43χρονη κακοποιούνταν συστηματικά και όλοι γνώριζαν» ενώ είπε ακόμη πως δεν είναι δυνατόν το2023 ο κόσμος να φοβάται να καταγγείλει τέτοια βίαια περιστατικά».



Στη συνέχεια η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διεμήνυσε πως «δεν πρέπει να φτάνει σε σημείο μια γυναίκα να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα τόσο πολύ όσο αυτής της γυναίκας και φυσικά η ζωή της. Ενημερώνουμε την ΕΛ.ΑΣ. Δεν θέλω να σχολιάσω καθόλου την αδιαφορία των κατοίκων, που δημόσια αναφέρουν πως άκουγαν την γυναίκα να κακοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και κανείς δεν ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. Θεωρώ κακή δικαιολογία τον φόβο, καθώς μπορεί κανείς να τηλεφωνήσει στο 100 και ανώνυμα να ενημερώσει για την κακοποίηση μια γυναίκας».

«Πρέπει να καταλάβουν οι γυναίκες ότι πρέπει άμεσα να ενημερώνεται η αστυνομία, η βία είναι κλιμακούμενη και το ΄χουμε παρατηρήσει στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν ξεκινάει με μια ανθρωποκτονία. Φανταστείτε στα 7 χρόνια που αυτή η γυναίκα ήταν με αυτόν τον άνθρωπο πως φτάσαμε να απειληθεί η ζωή της και τελικά».

Τέλος η Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως δεν είναι σε γνώση της αστυνομίας πόσο καιρό κακοποιούνταν η συγκεκριμένη γυναίκα. «Δεν υπάρχει άλλη καταγγελία και φτάσαμε σήμερα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα», κατέληξε.

