Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: η ατζέντα της συνάντησης και οι προσδοκίες

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη θετική ατζέντα. Οι συμφωνίες που αναμένεται να υπογραφούν κατά τη διάρκεια του πέμπτου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται στο επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία με ειλικρινή διάθεση συνεργασίας, καθώς η εμπέδωση θετικού κλίματος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις σχέσεις της Ελλάδας με τη γειτονική χώρα, υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές.

Επισημαίνουν ακόμη ότι, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη θετική ατζέντα που είναι αμοιβαία επωφελής. Την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια του πέμπτου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες, μνημόνια και κοινές δηλώσεις (κάποιες αφορούν συνεργασίες μεταξύ οργανισμών και φορέων, όπως το Entreprise Greece) στους τομείς της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, της υγείας, της παιδείας, του τουρισμού, του αθλητισμού, της έρευνας/τεχνολογίας καθώς και της αγροτικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησής τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα στις σχέσεις και τις επαφές των δύο χωρών με βάση τους τρεις άξονες που είχαν συμφωνηθεί κατά τη συνάντησή τους στο Βίλνιους τον περασμένο Ιούλιο: πολιτικός διάλογος, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θετική ατζέντα.

Επίσκεψη Ερντογάν: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης), σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ενδεικτικά, σε τμήματα των κάτωθι οδικών αξόνων:

Λ. Κατεχάκη,

Λ. Μεσογείων,

Λ. Βασ. Σοφίας,

Λ. Κηφισίας,

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου,

Λ. Βασ. Αμαλίας,

Λ. Αλεξάνδρας,

Μιχαλακοπούλου,

Σταδίου,

Πανεπιστημίου και

Ακαδημίας.

Από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των οχημάτων.

H Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

