Κοινωνία

Σαλαμίνα - Γυναικοκτονία: το σχέδιο του δράστη, η ομολογία και ο καφές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμετανόητος φαίνεται ο καθομολογίαν δράστης. Η μαρτυρία γείτονα για το φονικό στη Σαλαμίνα.

-

Συγκλονιστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται στο φως γύρω από τα όσα προηγήθηκαν της γυναικοκτονίας της 43χρονης στη Σαλαμίνα.

Πρόκειται για μία ακόμα γυναίκα που πέφτει θύμα από το “χέρι” του συντρόφου της στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η 43χρονη είχε προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορούσε για να γλιτώσει τον εαυτό της και το 15 ετών παιδί της.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και ανέφερε κάτι που ανατρέπει τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ότι δηλαδή ο άνδρας την πυροβόλησε έξω από την πόρτα από κοντινή αποσταση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γείτονας, "ο 71χρονος φαίνεται πως την έπεισε να μπει μέσα στο σπίτι, λίγο αφότου έφυγε το παιδί της με την μητέρα της".

Όπως περιέγραψε η γυναίκα φώναξε "σε παρακαλώ, όχι...", ενώ το τζάμι το έσπασε ο καθομολογίαν δράστης για να ελέγξει ότι η γυναίκα είναι όντως νεκρή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει μια δομή για γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση στα 150 μέτρα από το σημείο του εγκλήματος, όμως η άτυχη 43χρονη, είχε επιλέξει να επιστρέψει στο πατρικό της. Σύμφωνα με τις περιγραφές του μάρτυρα η μητέρα της όταν την εντόπισε νεκρή, υπέστη σοκ και λιποθυμικό επείσόδιο.

Ανατριχιαστικές είναι και οι περιγραφές σχετικά με την δραστηριότητα του θύτη, καθώς όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα και με βιντεοληπτικό υπικό, μετά την δολοφονία της 43χρονης, ο 71χρονος πήγε για καφέ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 71χρονος έπινε καφέ στο Κερατσίνι. Είναι ο άνδρας στο βάθος με το σκούρο μπουφάν και το μπορντώ μπλουζάκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 71χρονος που ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία, πήρε το αμάξι της γυναίκας και πήγε στα "Γαριδάδικα" στο Κερατσίνι και μετά από μπλόκο των αστυνομικών συνελήγθη. Σκόπευε να εξαφανιστεί από την Σαλαμίνα και να κρυφτεί στην Βόρεια Ελλάδα από όπου έχει καταγωγή.

Ο δράστης φάνηκε αμετανόητος στην ομολογία του καθώς τόνισε ότι "έπρεπε να την τιμωρήσει" γιατί είχε κάποιον άλλον στη ζωή της, κατά τα όσα είπε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 για το αποτρόπαιο περιστατικό, και τόνισε ότι "πολύ αργά ενδιαφέρονται όλοι", επισημαίνοντας ότι παρά την καταγγελία και το panic button, δεν σώθηκε η 43χρονη.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα - Δημογλίδου: Η 43χρονη κακοποιούνταν συστηματικά

Ρεύμα - Μαρινάκης: Γιατί το πράσινο τιμολόγιο συμφέρει τον καταναλωτή (βίντεο)

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: δεν σας απειλούμε, αν δεν μας απειλήσετε