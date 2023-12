Αθλητικά

Μπακς - Νικς: Επικός Αντετοκούνμπο έδωσε τη νίκη στα “ελάφια” (εικόνες)

Με τον "Greek Freak" να έχει πάρει "φωτιά" τα ελάφια πήραν το εισιτήριό τους για το In-Season Tournament στο Final Four του Λας Βέγκας.

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 146-122 των Νιου Γιορκ Νικς και θα αντιμετωπίσουν τους Ιντιάνα Πέισερς στον ημιτελικό του παρθενικού In-Season Tournament στο Final Four του Λας Βέγκας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε για να... κλείσουν το εισιτήριό τους.

Ξεπέρασε ένα διάστρεμμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και ολοκλήρωσε το ματς με 35 πόντους (1/1 τρίποντο, 14/21 δίποντα, 4/9 βολές), μαζί με 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη σε 33:49 στο παρκέ.

Το πλέον απίθανο για τους Μπακς ήταν το ποσοστό τους στα τρίποντα. Με 23 εύστοχα και ποσοστό που έφτασε στο 60.5% (23.38) δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Νικς.

Ο "Greek Freak" έκανε μετά την μεγάλη νίκη μία ανάρτηση πανηγυρίζοντας το "εισιτήριο" για το In-Season Tournament στο Final Four του Λας Βέγκας αναφέροντας "Viva Las Vegas".

VIVA LAS VEGAS ???? pic.twitter.com/rv6sUFNEHn — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 6, 2023

