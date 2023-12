Οικονομία

Φοροδιαφυγή: τα νέα “όπλα” της κυβέρνησης για τον περιορισμό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στην ολομέλεια.

-

«Μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ολιστική και πολυεπίπεδη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής, τη φορολογική δικαιοσύνη και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής», περιλαμβάνει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής που ψηφίζεται σήμερα στην ολομέλεια.

Το κενό ΦΠΑ, δηλαδή τα χρήματα που χάνει το δημόσιο από τη μη είσπραξη ΦΠΑ, έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Βάσει αυτών, «το κενό ΦΠΑ, από το 23%, όπως το υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018, περιορίστηκε στο 17,8% το 2021». Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι το κενό ΦΠΑ, φέτος, θα περιοριστεί στο 15%. Στόχος είναι το κενό στον ΦΠΑ να φτάσει στο μέσο όρο της Ε.Ε. που σήμερα είναι 9% έως το 2026-2027.

Στη μείωση του κενού ΦΠΑ έχουν συντελέσει οι ψηφιακές συναλλαγές, όπως όμως τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί και υπηρετείται από το νομοσχέδιο που τίθεται σήμερα στην κρίση της ολομέλειας.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης έχει δηλώσει ότι:

ολοκληρώνεται, τους πρώτους μήνες του 2024, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα εκδίδονται οι υπουργικές αποφάσεις που εκκρεμούν και οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις.

τις επόμενες ημέρες εκδίδεται υπουργική απόφαση για την επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών και στους υπόλοιπους κλάδους λιανικής.

για την υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών τιμολογίων, η κυβέρνηση θα υποβάλει «σύντομα» σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι απαιτείται η έγκρισή της.

μέσα στο 2024 εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα mydata για την ηλεκτρονική υποβολή των παραστατικών προς την ΑΔΑΕ και ως προς τα έσοδα και ως προς τα έξοδα.

η αγοραπωλησία ακινήτων θα γίνεται αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα πληρωμής, όχι με μετρητά. Μέχρι σήμερα, ένα σημαντικό ποσοστό αγοραπωλησιών, που υπερβαίνει το 20%, γίνονταν και γίνονται είτε μόνο με μετρητά ή με τραπεζικά μέσα και μετρητά, με μεικτό τρόπο.

ενεργοποιείται το «ψηφιακό δελτίο αποστολής», πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως μέχρι το τέλος του έτους, με την έκδοση όλων των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων και διοικητικών πράξεων. Το «ψηφιακό δελτίο αποστολής» είναι ένα ακόμη «όπλο» στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής κατά τη διακίνηση αγαθών.

Αυξάνεται το πρόστιμο χρήσης μετρητών άνω των 500 ευρώ σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής.

θεσμοθετείται η πληρωμή του 50% των προνοιακών επιδομάτων μέσω χρεωστικών καρτών.

Επιβάλλεται διακοπή συνεργασίας των εταιριών εμπορίας καυσίμων με παραβάτες λαθρεμπορίας.

Ρυθμίζεται η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων.