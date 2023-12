Κοινωνία

Αράχωβα - Κακοποίηση χάσκι: Ο ιδιοκτήτης του σκύλου μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Το σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης, με τον άγριο βασανισμό χασκι στην Αράχωβα και τελικά τον θάνατό του κινητοποίησε την Εισαγγελία του Άρειου Πάγου. Τι λέει ο ιδιοκτήτης του Όλιβερ.

Κατεπείγουσα έρευνα για τη σύλληψη του δράστη του βασανισμού δεσποζόμενου σκύλου στην Αράχωβα, διέταξε η αρμόδια για την προστασία των ζώων αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα.

Η εισαγγελική λειτουργός παρήγγειλε στην Εισαγγελία Λειβαδιάς, όπου υπάγεται η Αράχωβα, κατεπείγουσα έρευνα προς εντοπισμό του δράστη, ενώ ζήτησε άμεση ενημέρωσή της για τις εξελίξεις. Όπως είναι γνωστό, στην Αράχωβα, με αιχμηρό αντικείμενο, όπως διαπιστώθηκε από την κτηνιατρική εξέταση, βασανίστηκε σκύλος ράτσας Χάσκι που ανήκε σε ιδιοκτήτη.

Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει τις τοπικές αστυνομικές και δημοτικές αρχές, ενώ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της πρωτοφανούς άγριας κακοποίησης του ζώου, το οποίο κατόρθωσε να επιστρέψει σπίτι του, αλλά τελικά δεν επέζησε.

Ο κηδεμόνας του σκύλου μίλησε στο "Πρωινό" και συγκλόνισε λέγοντας πως "δεν μπορώ να κοιμηθώ πέντε μέρες, είμαι ράκος. Η βία που υπέστη ήταν κτηνώδης" ενώ συμπλήρωσε πως "το είχαμε από μωρό και κοιμόταν μαζί με την γιαγιά μου στο κρεβάτι. Είμαστε μία τόσο μικρή κοινωνία και ζητώ να βρεθεί ο ένοχος".

