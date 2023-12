Κόσμος

Γάζα - Ερντογάν: Απορρίπτει το σχέδιο για “ζώνη ασφαλείας”

Τι δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ενόψει και της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Η Τουρκία απορρίπτει σχέδια για τη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας στη Γάζα όταν τελειώσουν οι μάχες στο θύλακα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας πως ένα τέτοιο σχέδιο συνιστά «ασέβεια» προς τους Παλαιστινίους.

Το Ρόιτερς μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ έχει διαβιβάσει σε αρκετά αραβικά κράτη και στην Τουρκία σχέδια για τη ζώνη ασφαλείας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του αεροπλάνου με το οποίο επέστρεψε από το Κατάρ, ο Ερντογάν δήλωσε πως το μέλλον της Γάζας μετά τον πόλεμο θα αποφασισθεί από τον παλαιστινιακό λαό και πως το Ισραήλ πρέπει να επιστρέψει τα εδάφη που κατέχει, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Haberturk και άλλους.

Ο Ερντογάν δήλωσε ακόμη πως η δυτική υποστήριξη προς το Ισραήλ, ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προκαλέσει την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή και προειδοποίησε το Ισραήλ να μην καταδιώξει μέλη της Χαμάς στην Τουρκία, λέγοντας πως το Ισραήλ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, αν κάνει κάτι τέτοιο.

Ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ακόμη πως περιμένει βήματα από το αμερικανικό Κογκρέσο για την πώληση μαχητικών αεριωθουμένων F-16 στην Άγκυρα αφού υπέβαλε προς έγκριση στο τουρκικό κοινοβούλιο νομοσχέδιο για την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Ως πρόεδρος, έκανα αυτό που μου αναλογούσε, όμως περιμένω και κάτι. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να το περάσουν αυτό (τις πωλήσεις F-16 στην Τουρκία) από το Κογκρέσο τους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα ταυτοχρόνως», δήλωσε ο Ερντογάν προς τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση με την οποία επέστρεψε από το Κατάρ, σύμφωνα πάντα με το δίκτυο Haberturk και άλλους.

