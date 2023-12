Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια ο 71χρονος (εικόνες)

Την πόρτα των δικαστηρίων Πειραιά πέρασε ο 71χρονος που δολοφόνησε καθ΄ ομολογίαν την 43χρονη στη Σαλαμίνα.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ο 71χρονος δολοφόνος της 43χρονης γυναίκας από τη Σαλαμίνα πέρασε την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά χωρίς να πει καμία κουβέντα στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων προκειμένου να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Ο 71χρονος ο οποίος συνελήφθη στο Κερατσίνι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά, το απόγευμα της Τρίτης, ομολόγησε τη δολοφονία της 43χρονης συντρόφου του στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τα όσα έχει ομολογήσει ο ίδιος στους αστυνομικούς είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια τη δολοφονία της 43χρονης όταν αντιλήφθηκε ότι υπάρχει κάποιος άλλος άνδρας στη ζωή της.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης μετά την στυγερή δολοφονία, πήρε το αμάξι της γυναίκας και πήγε στα "Γαριδάδικα" στο Κερατσίνι και μετά από μπλόκο των αστυνομικών συνελήφθη. Σκόπευε να εξαφανιστεί από την Σαλαμίνα και να κρυφτεί στην Βόρεια Ελλάδα από όπου έχει καταγωγή.

Ο δράστης φαίνεται να είναι αμετανόητος, καθώς στην ομολογία του τόνισε ότι "έπρεπε να την τιμωρήσει" ενώ μετά την αποτρόπαια πράξη του βιντεοληπτικό υλικό τον δείχνει να πίνει καφέ στο Κερατσίνι.

