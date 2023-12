Πολιτική

Δολοφονία Γρηγορόπουλου - Κωνσταντοπούλου: Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή (εικόνες)

Ποιοι βουλευτές ακολούθησαν την κίνηση της κοινοβουλευτικής ομάδας της "Πλεύσης Ελευθερίας".

"Αναστάτωση" προκλήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου "επέβαλε" την τήρηση ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου αιφνιδιάζοντας έτσι το προεδρείο και το σώμα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την τοποθέτησή της σχετικά με την ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΣΥΡΙΖΑ για άρθρα του φορολογικού νοσμοσχεδίου που ψηφίζεται, ξεκίνησε την τοποθέτησή της αναφερόμενη στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου επικρίνοντας την Κυβέρνηση αλλά και την Βουλή των Ελλήνων, λέγοντας ότι οφείλεται η τήρηση ενός λεπτού σιγής και σταμάτησε την ομιλία της για ένα λεπτό.

Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ακολούθησαν άμεσα οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς – που καθόντουσαν πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας – και μετά από κάποια στιγμιαία αργοπορία, ακολούθησαν και σηκώθηκαν αρκετοί βουλευτές από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

