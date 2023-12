Κοινωνία

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Πότε θα κλείσει η Αττική οδός, σε ποιο κομμάτι της και ποιες οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς. Η ανακοίνωση της εταιρείας.

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 06/12/2023 έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 07/12/2023 η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Δ. Πλακεντίας (έξοδος 13) στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν την έξοδο προς Λ. Πεντέλης (έξοδος 12).

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.

