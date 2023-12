Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, "Ο Πρώτος από εμάς".

-

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο γεμάτο ανατροπές!

Sneak preview του 21ου επεισοδίου:

Η Έλσα υποψιάζεται πως το παιδί της Κάτιας είναι του πατέρα της...

Η Έλσα έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με την εγκυμοσύνη της Κάτιας και πηγαίνει να τη συναντήσει ζητώντας απαντήσεις για τον πραγματικό πατέρα του παιδιού.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο ανατροπές!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Η Κάτια και ο Άλκης έχουν χαρμόσυνα νέα για την εγκυμοσύνη της Κάτιας, την ώρα που ο Έβαν λείπει ακόμη στο εξωτερικό. Ο αναπάντεχος χωρισμός της Έλενας θα την ταρακουνήσει. Θα ξαναπέσει στην αγκαλιά του Νικόλα; O Κοσμάς προσπαθεί να κρύψει την απόλυσή του από την τράπεζα, ενώ οι προσπάθειες του Φίλιππου να έρθει πιο κοντά με τους γιους του, φαίνονται να βρίσκουν εμπόδια. Ο Μάριος και η Έλσα ανταλλάσσουν το πρώτο τους φιλί, με τον Άλκη να τους κάνει τσακωτούς.

Δείτε το trailer:





#OPrwtosApoEmas

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα - Δημογλίδου: Η 43χρονη κακοποιούνταν συστηματικά

Ρεύμα - Μαρινάκης: Γιατί το πράσινο τιμολόγιο συμφέρει τον καταναλωτή (βίντεο)

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: δεν σας απειλούμε, αν δεν μας απειλήσετε