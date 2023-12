Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την ανακάλυψη μεγάλης αποθήκης όπλων

Κόσμος

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς η αποθήκη με πυραύλους, εκτοξευτές ρουκετών και drones ήταν «κρυμμένη» κοντά σε μια κλινική κι ένα σχολείο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακάλυψε κοντά σε «κτίρια κατοικιών», «μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες όπλων στη Λωρίδα της Γάζας», μέσα στις οποίες βρίσκονταν κυρίως πύραυλοι, εκτοξευτές ρουκετών και drones.

«Μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες όπλων στη Λωρίδα της Γάζας ανακαλύφθηκε κοντά σε μια κλινική και σε ένα σχολείο στο βόρειο τμήμα» του παλαιστινιακού εδάφους, από μια στρατιωτική μονάδα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Στην αποθήκη βρίσκονταν «εκατοντάδες εκτοξευτές αντιαρματικών ρουκετών RPG και πυρομαχικά αυτών, δεκάδες αντιαρματικοί πύραυλοι, δεκάδες εκρηκτικοί μηχανισμοί, πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς που προορίζονταν να φτάσουν στο κεντρικό Ισραήλ, δεκάδες χειροβομβίδες και drones», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Οι στρατιώτες κατέσχεσαν τα όπλα. Ορισμένα καταστράφηκαν στο σημείο, άλλα στάλθηκαν για έρευνα», τόνισε ο στρατός, σημειώνοντας ότι η αποθήκη βρισκόταν «στην καρδιά του άμαχου πληθυσμού».

«Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη της κυνικής χρήσης των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας από την Χαμάς ως ανθρώπινες ασπίδες», υποστήριξε ο στρατός.

