Βουλή: Κόντρα Κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών

Τα στοιχεία που παρουσίασαν Χατζηδάκης και Θεοχάρης και η αμφισβήτηση τους από τον Νίκο Παππά.

Στοιχεία που αντικρούουν όσα δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δηλώνουν είτε ζημίες είτε έχουν μηδενική δήλωση, σε σχέση με τη συμβολή των αυτοαπασχολούμενων στα έσοδα της φορολογίας εισοδήματος και το κενό ΦΠΑ, επικαλέστηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

«Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μηδενική δήλωση εισοδημάτων - κερδών ή ζημίες είναι το 65%. Οπότε σταματήστε να χρησιμοποιείτε το 71% των απασχολουμένων κύριε Θεοχάρη», είπε ο Νίκος Παππάς και πρόσθεσε, «Η χώρα μας έχει 15% του φόρου εισοδήματος, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, από τους αυτοαπασχολούμενους, τη στιγμή που ο μέσος όρος είναι 5,8%. Επειδή κομπορρημονείτε για τη μείωση του κενού ΦΠΑ, είμαστε στο 3,2% ο μέσος όρος στο 4,8%, με την Ιταλία και την Κύπρο να είναι στο 9% και 10%».

Όπως ειδικότερα επισήμανε ο κ. Παππάς, καταθέτοντας και τα αντίστοιχα διαγράμματα:

«ο κ. Χατζηδάκης είπε πως το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα κάτω από τον μισθωτό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Ενώ ο κ. Χατζηδάκης αποκαλεί φοροφυγάδες το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, δεν λέει το ίδιο για το 65% των νομικών προσώπων (επιχειρήσεις του εμπορικού δικαίου) που δηλώνουν ζημιές και μηδενικά κέρδη. Για αυτές θεωρεί τις ζημιές ως σύνηθες αποτέλεσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας».

«Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι 430 χιλιάδες επαγγελματίες έχουν μέση φορολογική επιβάρυνση (μαζί με το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ) 867 ευρώ. Ο μέσος συνταξιούχος πληρώνει 938 ευρώ και ο μέσος εργαζόμενος 1.161 ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει συχνά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι δίνουν το 0,8% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Τα χαμηλά ποσοστά αποτυπώνουν την υψηλή συνεισφορά των έμμεσων φόρων στο σύνολο των φόρων που εισπράττονται ανά έτος. Του θυμίζουμε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δίνουν το 15% των συνολικών εισπράξεων από φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων όταν ο πανευρωπαϊκός μ.ο. είναι στο 5,8%».

«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αναφέρει ότι πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση κενού ΦΠΑ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, η μείωση του κενού ΦΠΑ που σημείωσε η χώρα το 2021 σε σχέση με το 2020 είναι της τάξης του 3,2% όταν ο πανευρωπαϊκός μ.ο. ήταν στο -4,3% και η κορυφαίες επιδόσεις μείωσης κενού ΦΠΑ στην Ε.Ε. ήταν το -10,7% της Ιταλίας και το -9,2% της Κύπρου».





Χατζηδάκης: Θέλουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή ή προχωρούμε με ψηφοθηρική λογική;

«Ένα ερώτημα υπάρχει: υπό το φως των διατάξεων του Συντάγματος, αλλά και της κοινής πείρας, θέλουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή ή προχωρούμε με ψηφοθηρική λογική; Σας πληροφορώ πάντως ότι και με ψηφοθηρική λογική να προχωρείτε, κάνετε λάθος. Διότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί αποδεικνύεται ότι οι μισοί δικοί σας οπαδοί υποστηρίζουν αυτή τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Προχωρούμε, λοιπόν, μπροστά μαζί με την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και ακολουθώντας τις επιταγές της συνείδησής μας!».

Αυτό επεσήμανε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, απευθυνόμενος προς τα στελέχη της αντιπολίτευσης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας για το φορολογικό νομοσχέδιο που υπέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Χατζηδάκης έθεσε στην αντιπολίτευση το ερώτημα: «Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θεσπίστηκε για να καθαγιάσει την φοροδιαφυγή;». Ενώ απάντησε σε έναν προς έναν τους ισχυρισμούς των στελεχών της ως προς τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

Ως προς τη έκθεση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής: Η έκθεση έχει πράγματι διάφορες παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου, αλλά δεν θα έχει πουθενά τη λέξη «αντισυνταγματικότητα». Ως προς τις προβλέψεις του Συντάγματος: Το Σύνταγμα στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αναφέρει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. «Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 71% του συνόλου των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει εισόδημα κάτω από τον μισθωτό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Πολλές φορές δε είναι και υπάλληλοι τους. Το πιστεύετε; Το πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες; Έχουμε 430.000 περίπου ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν εισόδημα αποκλειστικά από το ελεύθερο επάγγελμα και οι οποίοι έχουν μέση φορολογική επιβάρυνση 867 ευρώ (μαζί με το τέλος επιτηδεύματος που είναι 650 ευρώ). Ο μέσος συνταξιούχος, φαντάζομαι ενδιαφέρεστε και για τους συνταξιούχους, πληρώνει 938 ευρώ και ο μέσος εργαζόμενος, πολλές φορές εργαζόμενος στους ελεύθερους επαγγελματίες, πληρώνει 1161 ευρώ. Και επίσης μεταξύ των ίδιων των ελεύθερων επαγγελματιών, το 4 % πληρώνει το 51 % της συνολικής φορολογίας όλου του κλάδου των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτήν την κοινωνική δικαιοσύνη υπερασπίζεστε;». Ως προς την «κοινή πείρα» που επικαλέστηκε η αντιπολίτευση στην ένσταση: «Δεν έχω δει εγώ τουλάχιστον με τη δική μου πείρα πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και να βγάζουν παραπάνω λεφτά από τα αφεντικά τους. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εξαιρέσεις. Γι’ αυτό το τεκμήριο είναι μαχητό. Αλλά πάντως ο κανόνας είναι ότι το αφεντικό βγάζει περισσότερα από τον υπάλληλο του. Εσείς τουλάχιστον στην αριστερά θα έπρεπε να το έχετε αντιληφθεί», τόνισε ο υπουργός. Παρέθεσε, επίσης, παραδείγματα από έναν κλάδο σύμφωνα με τα οποία το 84 % των ιδιοκτητών μπαρ (που μπορεί να έχουν 5,1 0, 20 ή 30 υπαλλήλους), δηλώνουν εισόδημα κάτω από το εισόδημα του μισθωτού με τον κατώτατο μισθό. «Τι πρέπει να κάνουμε; Να το καταπιούμε αμάσητο; Να πούμε δε βαριέσαι; Επειδή αυτοί μπορεί να ψηφίζουν τον έναν ή τον άλλον; Είναι κριτήριο σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής δικαιοσύνης αυτό; Και ήρθατε σήμερα σύσσωμη η αντιπολίτευση να κουνήσει το δάχτυλο;», διερωτήθηκε ο κ. Χατζηδάκης. Ως προς το «οριζόντιο» τεκμήριο: «Δεν βλέπετε τις εξαιρέσεις που γίνονται για τους ανάπηρους; Δεν βλέπετε τις εξαιρέσεις για τους πολύτεκνους, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα μικρά χωριά, τα νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους; Δεν βλέπετε τις εξαιρέσεις που γίνονται για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που για τα τρία πρώτα χρόνια δεν υπάγονται καθόλου στο τεκμήριο, στη συνέχεια κατά 33% και στον πέμπτο χρόνο κατά 67%; Και επίσης δε βλέπετε τις προσαυξήσεις λόγω μισθοδοσίας και λόγω φυσικά τζίρου που ακριβώς υπάρχουν για να είναι πιο δίκαιο το τεκμήριο και να μην είναι οριζόντιο; Όλα αυτά είναι οριζόντια;», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Ως προς το ότι οι επαγγελματίες θα δηλώνουν το κατώτατο επίπεδο εισοδήματος: «Κάνετε λάθος. Διότι ακριβώς απελευθερώνονται πόροι από την ΑΑΔΕ για να γίνονται πιο στοχευμένοι έλεγχοι και επίσης εισάγονται διατάξεις για τις λεγόμενες έμμεσες τεχνικές ελέγχου ακριβώς για να εντοπίζονται περισσότερο αυτοί που καταχρώνται των διατάξεων», ανέφερε ο υπουργός. Ως προς τα τεκμήρια που ήδη ισχύουν στην ελληνική νομοθεσία: «Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τι είναι; Όταν προσδιορίζεις στις αγοραπωλησίες τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τι σου λέει ο αγοραστής ή ο πωλητής, είναι ή όχι τεκμήριο; Τα τεκμήρια διαβίωσης που ισχύουν με όλες τις κυβερνήσεις με το νόμο 4172 του 2013 είναι αντικειμενικό κριτήριο η δεν είναι; Και γιατί δε σας ενοχλούσαν αυτά και σας ενοχλεί μόνο αυτό;» διερωτήθηκε ο υπουργός. Ως προς το αν το τεκμήριο είναι μαχητό: «Αν δείτε το νόμο 4172 του 2013 για τα τεκμήρια διαβίωσης θα δείτε ότι σε πάρα πολλά σημεία οι διατυπώσεις είναι ίδιες για την μαχητότητα του τεκμηρίου, με τον νόμο που φέρνουμε σήμερα. Το δικό μας νομοσχέδιο είναι πιο εξειδικευμένο, πιο συγκεκριμένο και κάνει το τεκμήριο όσο μαχητό θα μπορούσε να είναι. Επομένως καλό θα είναι πριν κάνετε αυτές τις ενστάσεις να έχετε μεγαλύτερη επαφή με τα κείμενα, με τους νόμους που δεν έχουν αμφισβητηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας διότι εμείς πάνω σε αυτό το μονοπάτι βαδίζουμε», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης. Ως προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας: Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας λαμβάνεται απολύτως υπόψη, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει θεωρήσει ως Συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος που εμείς καταργούμε σε δύο χρόνια, νωρίτερα από ότι είχαμε υποσχεθεί, και το οποίο είχε πράγματι ένα οριζόντιο χαρακτήρα. Διερωτώμαι λοιπόν πως είναι δυνατόν να είναι συνταγματικό το τέλος επιτηδεύματος και να είναι αντισυνταγματικός ένας νόμος που θεσπίζει ένα τεκμήριο, το οποίο έχει θεσπιστεί σε άλλους νόμους προηγουμένως οι οποίοι έχουν θεωρηθεί συνταγματικοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας».

«Δεν μου τυχαίνει πρώτη φορά να υπάρχει ένσταση αντισυνταγματικότητας σε νομοσχέδιο που φέρνω», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε: «Το έζησα στον περιβαλλοντικό νόμο, κηρύχθηκε συνταγματικός. Το έζησα στο νόμο για την ΔΕΗ, κηρύχθηκε συνταγματικός. Το έζησα στο νόμο για τους πιστοποιημένους δικηγόρους και λογιστές, κηρύχθηκε συνταγματικός. Το έζησα στο νέο νόμο για τον ΕΦΚΑ, κηρύχθηκε συνταγματικός. Και αυτός ο νόμος θα κηρυχθεί συνταγματικός γιατί είναι ένας δίκαιος νόμος που προσπαθεί να επιβάλει δίκαια τα φορολογικά βάρη».

Θεοχάρης: Προσχηματική η κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση

Καίριες διευκρινίσεις γύρω από τη γενική φιλοσοφία, αλλά και επί συγκεκριμένων επιμέρους διατάξεων του νέου φορολογικού νομοσχεδίου παρείχε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, με ομιλία του στο πλαίσιο της σχετικής συζήτησης ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Παράλληλα, ο κ. Θεοχάρης επέκρινε δριμύτατα την αντιπολίτευση για την αντιπαραγωγική και προσχηματική κριτική που ασκεί στην Κυβέρνηση, ειδικά για την επιχειρούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία αποσκοπεί στην εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στην πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Υφυπουργός ΥΠΟΙΚ τόνισε σε αυστηρό τόνο ότι «τελικά, δεν έχει σημασία για ποιον λόγο δε θέλετε να στηρίξετε αυτό το νομοσχέδιο. Μπορεί να είναι ο λαϊκισμός σας. Μπορεί να είναι ο μικροκομματισμός. Μπορεί να είναι η πολιτική οκνηρία των εύκολων λύσεων. Όμως, σας παρακαλώ σταματήστε να είστε πολιτικοί αβανταδόροι της φοροδιαφυγής. Μην ακούσουμε ξανά τα ίδια και τα ίδια που νομιμοποιούν στη συνείδηση του κόσμου τη φοροδιαφυγή».

Προηγουμένως ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει κατατεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, δεν αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες. «Η εντύπωση αυτή, η οποία διαδίδεται, είναι εντελώς εσφαλμένη. Είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Το καινούργιο νομοσχέδιο είναι ένα στρατηγικό σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός.

Παρόλ' αυτά, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία κατεξοχήν επέδειξε εμπιστοσύνη στους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς πήραμε τη φορολόγησή τους που ήταν στο 22% από την προηγούμενη κυβέρνηση και το κάναμε 9%. Εμείς καταργήσαμε τον 'νόμο Κατρούγκαλου'. Εμείς μειώνουμε τώρα το Τέλος Επιτηδεύματος στο 50%, ενώ έχουμε προγραμματίσει την πλήρη κατάργησή του την επόμενη χρονιά. Επιπλέον μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για φέτος. Και, ας μη παραβλέπουμε ότι με το νέο σ/ν ενισχύουμε τη μαχητότητα των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όμως, χρειάζονται επιπλέον μέτρα γιατί ως κοινωνία δε βλέπουμε τη φοροδιαφυγή ως διαφθορά».

Κατόπιν ο κ. Θεοχάρης επισήμανε ότι με τις παρεμβάσεις που προβλέπει το νέο σ/ν στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών τίθεται η μεγάλη φοροδιαφυγή και ότι καταπολεμάται το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω των αγοραπωλησιών ακινήτων με χρηματικές συναλλαγές σε μετρητά. Επιπλέον, όπως τόνισε ο κ. Θεοχάρης «δημιουργούμε κίνητρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τη διαδικασία του derogation στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μας επιτραπεί να καταστήσουμε υποχρεωτική την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ώστε να διασυνδέσουμε απευθείας την ΑΑΔΕ με την αγορά».

Διατρέχοντας συνοπτικά τις βασικές διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, ο κ. Χάρης Θεοχάρης εξήγησε πώς αναθεωρούνται και εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες για μια σειρά από ζητήματα, όπως η πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων, οι έλεγχοι με νέα τεχνολογικά μέσα όπως οι κάμερες, η επιβολή τάξης και νομιμότητας στον κλάδο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η εξάλειψη γραφειοκρατικών στρεβλώσεων, η κινητροδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων κ.ά.

Τέλος, επ' ευκαιρία παρατηρήσεων εκ μέρους της αντιπολίτευσης σχετικά με την ίδρυση Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου με αναπτυξιακό προσανατολισμό σαν μετεξέλιξη του Υπερταμείου, ο κ. Χάρης Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «είναι πολύ βαρυσήμαντη η ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών σε σχέση με το Ταμείο Ανάπτυξης και θα πρέπει να τη χειροκροτήσουμε. Διότι πρόκειται για το ταμείο των επόμενων γενεών αυτής της χώρας. Μέσω αυτού αποπληρώνουμε το εξωτερικό χρέος, αφαιρούμε βάρος από τις πλάτες κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας που γεννιέται. Ταυτόχρονα δίνουμε ανάπτυξη στη πατρίδα μας, διότι επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, επενδύουμε στη δύναμη και στην εξωστρέφεια της οικονομίας μας. Κατ' αυτό τον τρόπο μειώνουμε το χρέος διπλά, δηλαδή και στον αριθμητή και στον παρονομαστή. Έτσι, η Ελλάδα γίνεται, επιτέλους, μια χώρα που προσφέρει ένα μέλλον στα παιδιά της».

