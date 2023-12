Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ: Αστυνομικοί με κίτρινα γιλέκα στις πορείες (εικόνες)

Γιατί οι μη ένστολοι αστυνομικοί που πραγματοποιούν υπηρεσία σε πορείες και κινητοποιήσεις, υποχρεώθηκαν να φορέσουν κίτρινα γιλέκα.

Μια καινοτομία είχαμε σήμερα στις κινητοποιήσεις για τη συμπλήρωση των 15 χρόνων από τον θάνατο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Μη ένστολοι αστυνομικοί που βρέθηκαν σε αυτές για να κάνουν ελέγχους, φορούσαν κίτρινα φωσφοριζέ γιλέκα με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ.

Αυτό έγινε για πρώτη φορά έτσι ώστε οι αστυνομικοί αυτοί της Ασφάλειας να μην υποχρεωθούν να φορέσουν στολή, να ξυριστούν κλπ και αφετέρου να μην υπάρχουν κατηγορίες για παρείσφρηση στις πορείες «ασφαλιτών με πολιτικά», «παρακράτος» κλπ.

