Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα πρόκρισης από την Κηφισιά

Συναρπαστική η αναμέτρηση ανάμεσα στις δυο ομάδες που παρατάχθηκαν με υπηρεσιακούς προπονητές στους πάγκους τους.

Τι κι αν τόσο ο ΟΦΗ, όσο και η Κηφισιά παρατάχθηκαν στον πρώτο αγώνα τους για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας με υπηρεσιακούς προπονητές στους πάγκους τους μετά τις απολύσεις των Βάλντας Νταμπράουσκας και Γιάννη Αναστασίου; Το θέαμα που προσέφεραν και οι δύο ομάδες ήταν εξαιρετικό, με τους Κρητικούς να επικρατούν εντέλει με 3-1 χάρις σε δύο γκολ του Τοράλ κι ένα του Λουίζ Φελίπε και να παίρνουν ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στους «8». Η αθηναϊκή ομάδα ισοφάρισε προσωρινά με τον Αντερέγκεν κι έχασε τεράστια ευκαιρία για να μειώσει στο 87’, καθώς ο Μπάουμαν απέκρουσε το πέναλτι του Τετέι.

Οι Κρητικοί προηγήθηκαν μόλις στο 7ο λεπτό, όταν από κόρνερ του Αμπάντα, ο Τοράλ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Κηφισιά «απάντησε» άμεσα, όταν από εκτέλεση φάουλ από τον Ματέους Σάντος, ο Αντερέγκεν κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι, και ισοφάρισε με προβολή σε 1-1.

Ο ΟΦΗ συνέχισε να είναι πολύ πιο επιθετικός και βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Τοράλ στο 25΄, ο οποίος έκανε πολύ ωραίο κοντρόλ και πλασέ με το αριστερό, έπειτα από νέα ασίστ του Αμπάντα.

Στο 49’ ο Οζέγκοβιτς κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι, όμως δεν μπόρεσε να ευστοχήσει, για να έρθει το τρίτο γκολ των Κρητικών στο 75’. Ο Λάρσον κουβάλησε ωραία την μπάλα, «σέρβιρε» στον Λουίζ Φελίπε, ο οποίος πρόλαβε και «τσίμπησε» την μπάλα πάνω από τον Κρίστινσον κατά την έξοδό του για το 3-1.

Στο 85’ ο Βούρος έκανε χέρι σε σουτ του Πρίτσα. Ο Τετέι ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Μπάουμαν να αποκρούει και στη συνέχεια να κάνει και δεύτερη επέμβαση πάνω στον επιθετικό της Κηφισιάς, πριν διώξει η άμυνα των Κρητικών σε κόρνερ.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: 27’ Νέιρα, 28’ Φελίπε Λουίζ, 85’ Βούρος - 45’+2’ Αντερέγκεν, 52’ Ιπαλίμπο, 53’ Μποτία

ΟΦΗ (Πέδρο Καραβέλα): Μπάουμαν, Μαρινάκης (62’ Λάρσον), Βούρος, Λαμπρόπουλος, Τοράρινσον, Μεγιάδο, Γκαγέγος, Νέιρα (62’ Ρειέρα), Τοράλ (69’ Ντίκο), Αμπάντα (80’ Γκλάζερ), Φελίπε.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Επαμεινώνδας Κουτρομάνος): Κρίστινσον, Παρράς, Μασούρας, Μποτία (57’ Σπίνος), Τσάπαν, Παπασάββας (69’ Πρίτσας), Ιπαλίμπο, Ίλιεφ (69’ Τετέι), Σάντος (59’ Κωνσταντακόπουλος), Οζέγκοβιτς (76’ Σμπώκος), Αντερέγκεν

