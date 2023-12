Κοινωνία

Γρηγορόπουλος - Εξάρχεια: Επεισόδια με μολότοφ και φωτιές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια ακολούθησαν την απογευματινή πορεία στην Αθήνα, για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

-

Δεκαπέντε χρόνια μετά την 6η Δεκεμβρίου του 2008, όταν ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεφτε νεκρός από το όπλο του αστυνομικού Επαμεινώνδα Κορκονέα η καθιερωμένη πορεία στην μνήμη του, στο κέντρο της Αθήνας, κατέληξε σε επεισόδια στα Εξάρχεια, ενώ επεισόδια έγιναν και στην Θεσσαλονίκη.

Η Πανεπιστημίου και η Σταδίου έκλιεσαν νωρίτερα, καθώς εξελισσόταν η πορεία μετά από τα καλέσματα συλλογικοτήτων, σωματείων και φορέων. Ωστόσο, γύρω στις 20:30 άνοιξαν οι δρόμοι καθώς συγκεντρώθηκαν ομάδες νεαρών στα Εξάρχεια, ενώ άνοιξαν και όλοι οι σταθμοί του Μετρό.

Πετροπόλεμος και μολοτοφ στα Εξάρχεια

Λίγο μετά τις 20:30, στα Εξάρχεια, νεαροί έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και έριξαν μολότοφ προς αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στα στενά των της περιοχής.

Ομάδες νεαρών έστησαν οδοφράγματα και έχουν βάλει φωτιές σε κάδους στην οδό Σόλωνος. Απο το σημείο αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές υπόπτων.

Μπροστά στο μνημέιο για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο έγινε "πόλεμος" με πολλά βεγγαλικά εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν χρήση μομβίδων κρότου - λάμψης και χημικών.

Ακόμη, άγνωστοι εκτόξευσαν ευθείας βολής φωτοβολίδες που περνούσαν δίπλα απο αστυνομικούς, δημοσιογράφους και τεχνικούς τηλεοπτικών σταθμών.

Στην διασταύρωση Κωλέττη και Τζαβέλα, στα Εξάρχεια, την ρίψη μιας μολότοφ ακολούθησε πετροπόλεμος προς τους αστυνομικούς

Περίπου μισή ώρα μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων, αστυνομικοί επιχείρησαν συντονισμένα σε διάφορα σημεια των Εξαρχείων, αναγκάζοντας τις ομάδες των νεαρών να διαλυθούν στα στενά.

Οπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία από το πρωί έχουν γίνει συνολικά 90 προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων οι 23 το βράδυ στα Εξάρχεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ταξί: Νέα απεργία την Πέμπτη

Αράχωβα - Κακοποίηση χάσκι: Ο ιδιοκτήτης του σκύλου μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ηράκλειο - Θάνατος σε γηροκομείο: Έδωσαν καθαριστικό υγρό σε ηλικιωμένη αντί για νερό!

Gallery