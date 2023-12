Βρυξέλλες: πυροβολισμοί στο κέντρο της πόλης

Κόσμος

Τρόμος και πανικός από τους πυροβολισμούς σε κεντρικό εμπορικό δρόμο των Βρυξελλών. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (06/12) στις Βρυξέλλες, λόγω πυροβολισμών σε κεντρικό προάστιο της πόλης. Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματισθεί, σύμφωνα με την αστυνομία του Βελγίου.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Τόισον Ντορ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της αστυνομίας, τις οποίες μεταδίδει η ιστοσελίδα ln24.be, το περιστατικό φαίνεται ότι δεν αποδίδεται σε τρομοκρατική ενέργεια.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ διακινητών ναρκωτικών από τη Μοτόνζ, μία αφρικανική συνοικία στο κέντρο των Βρυξελλών, σύμφωνα με πληροφορίες του sudinfo.be.

«Λάβαμε αναφορά για πυροβολισμό που σημειώθηκε στη λεωφόρο ντε λα Τοισόν Nτ’ορ περίπου στις 19:30 (τοπική ώρα). Δυνάμεις μας έσπευσαν αμέσως στο σημείο. Τραυματίσθηκαν τρεις άνθρωποι. Δημιουργήθηκε προστατευτική περίμετρος. Ο δράστης ή οι δράστες του πυροβολισμού δεν ήταν, πλέον, στο σημείο όταν έφθασε η αστυνομία», ανέφερε η εκπρόσωπος των τοπικών Αρχών, Ίλσε Βαν ντε Κίρ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL.

