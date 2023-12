Πολιτική

Άγκυρα: Ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην Αθήνα

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα

Της Άννας Ανδρέου

Ανασκόπηση ελληνοτουρκικών σχέσεων σε όλες τους τις διαστάσεις και συζήτηση ευκαιριών για βελτίωση συνεργασίας δύο χωρών προβλέπουν οι συζητήσεις αύριο στην Αθήνα, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Στην ανακοίνωση της η τουρκική προεδρία αναφέρει: «Ο Πρόεδρός μας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα (αύριο) στις 7 Δεκεμβρίου 2023, μετά από πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και με την ευκαιρία της Πέμπτης Συνάντησης του Ανώτατου Συμβούλιο Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδος».

«Στη συνεδρίαση του συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα υπό την προεδρία του Προέδρου μας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, θα γίνει ανασκόπηση των σχέσεων Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τους τις διαστάσεις και θα συζητηθούν οι ευκαιρίες για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, «εκτός από τις διμερείς σχέσεις, οι συναντήσεις προβλέπουν επίσης ανταλλαγή ιδεών για τις τρέχουσες περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις».

Η τουρκική προεδρία αναφέρει ότι «στο πλαίσιο της επίσκεψης, στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται και η υπογραφή διαφόρων συμφωνιών και συνεννοήσεων με στόχο την ενίσχυση της νομικής υποδομής των διμερών σχέσεων».

