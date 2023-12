Κοινωνία

Πειραιάς - Τροχαίο: λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Πέμτπης στον Πειραιά.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 05:20, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο όταν η οδηγός του παραβίασε φωτεινό σηματοδότη.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα.

Το περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Αλιπέδου και 34ου συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά.

Δύο γυναίκες, διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ στο ΓΚ Νίκαιας και βρίσκονται στα ΤΕΠ Χειρουργικό Τμήμα, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή. Οι 20 επιβάτες του λεωφορείου δεν υπέστησαν κάποιον τραυματισμό.

