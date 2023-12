Κοινωνία

Κακοποίηση χάσκι – Δήμαρχος Αράχωβας: Μέχρι να βρεθεί ο ένοχος δεν κοιμόμαστε, δεν υπάρχει συγκάλυψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άφαντος παραμένει ο κακοποιητής του χάσκι. Καταγγελίες για συγκάλυψη.

-

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του άγριου βασανισμού του Όλιβερ, του χάσκι που βρέθηκε βαρύτατα κακοποιημένος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές εντείνουν τις έρευνες στην Αράχωβα καθώς στο μικροσκόπιο τους έχει μπει το οπτικοακουστικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει από κάμερες σε σπίτια και επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά στο σημείο που χάθηκε ο Όλιβερ το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Ο δήμαρχος Αράχωβας, Ιωάννης Στάθας μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και ανέφερε για το φρικιαστικό περιστατικό πως "ανησυχούμε εμείς που ζούμε εδώ, είμαστε ξεσηκωμένοι" ενώ όπως είπε "υπήρχε η σκέψη να δοθούν λεφτά για να μιλήσει όποιος ξέρει, αλλά είναι δυνατόν να πρέπει κάποιος να πάρει χρήματα για να μιλήσει για ένα τέτοιο περιστατικό"

Όπως τόνισε ο δήμαρχος "όποιος γνωρίζει να μιλήσει στην αστυνομία και να βρεθεί επιτέλους ο δράστης. Μέχρι να εντοπιστεί εμείς δεν κοιμόμαστε, φοβούνται μανάδες με τα παιδιά να κυκλοφορήσουν μόνες".





Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς - Τροχαίο: λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Ο Κώστας Κόκλας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 190 σημεία