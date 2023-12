Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα - Αδερφή 43χρονης στον ΑΝΤ1: Ο δράστης κατέστρεψε τη ζωή του παιδιού της (βίντεο)

Τι είπε η αδερφή του θύματος στο "Καλημέρα Ελλάδα" μετά την γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα

-

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου έλαβε από την εισαγγελία Πειραιά ο 71χρονος που συνελήφθη στο Κερατσίνι για τη δολοφονία με καραμπίνα της άτυχης 43χρονης γυναίκας του στη Σαλαμίνα, μητέρας ενός παιδιού.

Κατά την προσαγωγή του στην εισαγγελία, ήταν κυνικός και αμίλητος ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα λόγω ερωτικής αντιζηλίας.

Η αδερφή του θύματος μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" και είπε πως "την Παρασκευή την είχε ξυλοκοπήσει άγρια και μαζί με τη βοήθεια της μητέρας μου πήγαν στο αστυνομικό τμήμα σχεδόν κάτω από το σπίτι μας για καταγγελία. Ήταν τόσο χτυπημένη που δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει".

Όπως είπε "τσακωνόντουσαν συνέχεια γιατί ο δράστης δεν ήθελε να δουλέψει, εμείς τον συντηρούσαμε" ενώ αποκάλυψε πως "το σπίτι που την δολοφόνησε είναι το σπίτι της μητέρας μας".

Αναφορικά με το παιδί της αδερφής της είπε συγκινημένη πως "σκέφτομαι το παιδί της που ήταν όλη μέρα μαζί. Δεν σκέφτηκε ο δράστης ότι εκτός από την αδερφή μου καταστρέφει και ένα παιδί".

