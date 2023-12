Ρωσία: 14χρονη μαθήτρια σκόρπισε τον θάνατο μέσα σε σχολείο

Μπαράζ πυροβολισμών από 14χρονη μαθήτρια μέσα σε σχολείο, πριν στρέψει τον όπλο στον εαυτό της. Ο τραγικός απολογισμός.

Μια 14χρονη μαθήτρια είναι η δράστης του περιστατικού με πυροβολισμούς σε σχολείο της πόλης Μπριάνσκ της Ρωσίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο συμμαθητή της ή συμμαθήτριάς της (δεν διευκρινίζεται ακόμη) και τον τραυματισμό πολλών άλλων, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η μαθήτρια, η οποία φοιτούσε στο συγκεκριμένο σχολείο, στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η κρατική Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες είναι πέντε.

