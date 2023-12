Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα - Μητέρα 43χρονης στον ΑΝΤ1: Ποτέ δεν μου είπε ότι την έδερνε ο δράστης μέχρι που... (βίντεο)

Τι είπε η μητέρα του θύματος στο "Πρωινό" μετά την γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα που συγκλόνισε τη χώρα.

«Εγώ το βρήκα το παιδί, εγώ άνοιξα την πόρτα και το βρήκα στο πάτωμα ένα πτώμα, το παιδί μου νεκρό. Μου το είχε σκοτώσει και το είχε σκεπάσει» συγκλονίζει η μητέρα της 43χρονης, η οποία δολοφονήθηκε χθες, Τρίτη, από τον σύντροφό της στη Σαλαμίνα.

«Ήθελε να τον χωρίσει και δεν του άρεσε» είπε η μητέρα της άτυχης 43χρονης.

«Εδώ και μια εβδομάδα η κόρη μου έμενε μαζί μου, ήθελε να τον χωρίσει. Αυτός τα τελευταία χρόνια ήταν άνεργος και τον συντηρούσαμε εμείς με το υστέρημά μας. Του είπε, λοιπόν, ή θα βρει δουλειά ή θα το λήξουν. Αυτό δεν του άρεσε» λέει η μητέρα του θύματος.

Το περασμένο Σάββατο, πήγε μαζί με την κόρη της στο αστυνομικό τμήμα για να τον καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία.

« Δεν μου είχε πει ποτέ ότι την χτυπάει μέχρι που την βρήκα σε πολύ κακή κατάσταση. Την είχε χτυπήσει, της είχε σπάσει το πόδι. Πήγαμε στην αστυνομία, κάναμε την καταγγελία και γυρίσαμε σπίτι» λέει η μητέρα του θύματος

«Το παιδί της ήταν μέσα στο δωμάτιο και είχε πάθει αμόκ με όλο αυτό που συνέβαινε», είπε.

