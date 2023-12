Κόσμος

Βρετανία - Παραίτηση Τζένρικ: Ξυπνούν μνήμες του 2018

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές η παραίτηση ενός υπουργού που είχε την στήριξη του Βρετανού πρωθυπουργού και θεωρούνταν ένας από τους στενότερους φίλους και συμμάχους του Ρίσι Σούνακ ξυπνά μνήμες του 2018

Η παραίτηση του ήρθε μετά τη δημοσίευση της αμφιλεγόμενης νομοθεσίας έκτακτης ανάγκης για να μπορούν να σταλούν μετανάστες και πρόσφυγες που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Ρουάντα. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Βουλή για συζήτηση και θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές η παραίτηση ενός υπουργού που είχε την στήριξη του Βρετανού πρωθυπουργού και θεωρούνταν ένας από τους στενότερους φίλους και συμμάχους του Ρίσι Σούνακ ξυπνά μνήμες του 2018 όταν κάπως έτσι άρχισε να ξεδιπλώνεται η κρίση εντός της κυβέρνησης Τζόνσον με αποτέλεσμα ο τότε πρωθυπουργός να οδηγηθεί σε παραίτηση.

Στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας

Για την Κύπρο βρίσκεται ο βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς όπου θα έχει σειρά επαφών τόσο με μέλη της Κυπριακής κυβέρνησης όσο και με αξιωματούχους και το προσωπικό των βρετανικών βάσεων. Θα συνοδεύεται από τον αρχηγό των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να επισκεφτεί τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ισραήλ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισσάκ Καρυπίδη.

Όπως ο ίδιος επεσήμανε εντός της Βουλής των Κοινοτήτων η Βρετανία αναζητά διαφορετικές οδούς για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα καθώς η χερσαία διάβαση της Ράφας δεν θεωρείται ασφαλής.

Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών με τη σειρά του έχει αφήσει να εννοηθεί πως το Λονδίνο εξετάζει το ενδεχόμενο της χάραξης ενός θαλάσσιου διαδρόμου προς τη Γάζα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέμα που είχε συζητήσει ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας με τον Βρετανό ομόλογο του πριν από δύο εβδομάδες στο Λονδίνο.

