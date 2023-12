Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Ερντογάν: Κοινή βούληση για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων

«Είναι καλύτερο για το μέλλον και των δυο χωρών να μιλήσουμε για το γεμάτο μέρος του ποτηριού», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Την κοινή τους βούληση για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εξέφρασαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντησή τους που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.

"Είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ Ελλάδα και Τουρκία να εργαστούν από κοινού για ενίσχυση της συνεργασίας, την προώθηση του Διεθνούς Δικαίου και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής" τόνισε μεταξύ άλλων η κα. Σακελλαροπούλου. Ευχήθηκε επίσης να είναι παραγωγικές οι συνομιλίες που θα γίνουν.

Από την πλευρά του ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι η επίσκεψη του αυτή είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει μια νέα πορεία στις σχέσεις των δυο χωρών, έκανε λόγο για εποικοδομητικές συναντήσεις και τόνισε ότι είναι καλύτερο για το μέλλον και των δυο χωρών να μιλήσουμε για το γεμάτο μέρος του ποτηριού.

