Κακοποίηση Χάσκι - Γεωργιάδης: Φρικώδες αυτό που συνέβη, να συλληφθεί ο ένοχος (βίντεο)

Τι δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο "Πρωινό"

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο "Πρωινό" χαρακτηρίζει φρικώδες το έγκλημα στην Αράχωβα, ενώ καλεί την τοπική κοινωνία να βοηθήσει να συλληφθεί ο δράστηςκαι υπογραμμίζει πως η περιοχή θα πληρώσει βαρύ τίμημα.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως "Το έγκλημα αυτό είναι σοκαριστικά απάνθρωπο. Η τοπική Κοινωνία της Αράχωβας οφείλει να συνδράμει τις Αρχές για να συλληφθεί ο δράστης ή οι δράστες αυτού".

Όπως είπε "είναι λάθος να στιγματιστεί μία περιοχή από έναν εγκληματία".

Απαντώντας σε ερώτηση για τις εξελίξεις και τις αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως "εκτιμώ ως πολιτικό αντίπαλο τον κ. Χαρίτση παρότι έχουμε τεράστιες ιδεολογικές διαφορές"

