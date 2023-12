Οικονομία

Χατζηδάκης: Δέκα αλλαγές κοινωνικής δικαιοσύνης με το φορολογικό νομοσχέδιο

Μηνύματα για ελέγχους στα «μεγάλα ψάρια», το λαθρεμπόριο καυσίμων και την επέκταση των POS από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ολομέλεια της Βουλής

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Τις δέκα σημαντικότερες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών που επιφέρει - μετά την ψήφισή του - το φορολογικό νομοσχέδιο, αλλά και τρία βασικά μηνύματα προς την κοινωνία και τη φορολογική διοίκηση επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για το φορολογικό νομοσχέδιο. Τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση για ελέγχους στα «μεγάλα ψάρια», για αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και για επέκταση των POS «τα εννοούμε και δεν είναι για το θεαθήναι».

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε αλλαγές για επιμέρους επαγγελματικούς κλάδους σε σχέση με την εφαρμογή των τεκμηρίων, τόνισε ότι η πλειονότητα των ρυθμίσεων αφορά τη μεγάλη φοροδιαφυγή στην οποία θα επικεντρωθούν άλλωστε και οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, ενώ απαντώντας συνολικά στην κριτική της αντιπολίτευσης για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου την χαρακτήρισε ισοπεδωτική, προβλέψιμη, παλαιομοδίτικη, καταστροφολογική και σε παρά πολλά σημεία, αντιφατική.

Ειδικότερα, οι δέκα κυριότερες αλλαγές που παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης είναι οι εξής:

POS: Προχωρά γρήγορα η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα εκδοθεί ΚΥΑ, ώστε τα POS να επεκταθούν σε ολόκληρη τη λιανική ενώ πιλοτικά θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

MyData: Καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των στοιχείων στο σύστημα MyData. Τα έσοδα δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που φαίνονται στο σύστημα ούτε θα αναγνωρίζονται δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε αυτό.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Μόλις ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Μετρητά: Τα πρόστιμα για συναλλαγές άνω των 500 € με μετρητά αυξάνονται στο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

Ακίνητα: Απαγορεύονται οι αγοροπωλησίες ακινήτων με μετρητά, θα γίνονται δεκτά μόνο τραπεζικά μέσα πληρωμής.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Όποιος νοικιάζει από τρία ακίνητα και πάνω θα αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση και θα υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ.

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Θα υπάρξει μηδενική ανοχή. Εισάγονται δυο βασικές ρυθμίσεις: Πρώτον, αν υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας ιδιαίτερα για το λαθρεμπόριο και το σύστημα των εισροών εκροών θα σφραγίζονται όλες οι εγκαταστάσεις για δύο χρόνια και δεν θα μπορούν να ξανανοίγουν ούτε με άλλο ΑΦΜ. Και δεύτερον εισάγονται τα μέτρα της λεγόμενης δέουσας επιμέλειας, στο πλαίσιο των οποίων οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων υποχρεώνονται να ελέγχουν τα πρατήρια με τα οποία συνεργάζονται και να ειδοποιούν σε περίπτωση που διαπιστώνουν παραβίαση της νομοθεσίας. Διαφορετικά θα υφίστανται μεγάλες κυρώσεις. Πρόκειται, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης για την αυστηρότερη διάταξη για το λαθρεμπόριο που έχει περάσει από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση.

Φορολογία εισοδήματος: Με τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από το 2024, μετά από πολλά χρόνια μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πληρώνουν χαμηλότερο φόρο από τους ελεύθερους επαγγελματίες. «Αρέσει δεν αρέσει στην αντιπολίτευση, αυτή είναι μια βασική παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα περίμενα από την αριστερά ιδιαίτερα να μην ανέχεται την αδικία, να πληρώνει περισσότερο φόρος ο εργαζόμενος από το αφεντικό του. Γιατί αυτό υποστηρίζετε και θα είσαστε πάντοτε υπόλογοι», τόνισε ο υπουργός.

Κοινωνικά επιδόματα: Ανακατευθύνονται 100 εκατομμύρια ευρώ που καταβάλλονται σε κοινωνικά επιδόματα. «Έχουμε ας πούμε 21.000 ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνοντας μέχρι 2.500 ευρώ είναι δικαιούχοι του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης. Και εδώ θα περίμενα από την Αριστερά να έχει ευαισθησία ή έστω ανοχή σε αυτή την παρέμβαση, ώστε να πάρει ο φτωχός κάτι παραπάνω αντί να τα παίρνει κάποιος που παριστάνει το φτωχό», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.

Παιδεία - Υγεία: Λόγω των αλλαγών που γίνονται με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα αυξηθούν από το 2024 οι δαπάνες για την υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία κατά 481 εκατ. Ευρώ και για την παιδεία κατά 255 εκατ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας απηύθυνε εξάλλου τρία μηνύματα:

Πρώτο μήνυμα, από εδώ και πέρα το βάρος από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ θα πέσει στους ελέγχους. Σε όσους αμφισβητήσουν τα τεκμήρια προκειμένου οι έλεγχοι αυτοί να ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα και στη μεγάλη φοροδιαφυγή, για παράδειγμα στις εταιρείες που παρουσιάζουν επί χρόνια ζημιές. «Θέλω το μήνυμα αυτό να το λάβουν αυτοί στους οποίους απευθύνεται. Είμαστε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα και κοιτάμε προς όλες τις κατευθύνσεις», επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Δεύτερο μήνυμα , οι ρυθμίσεις που ψηφίζονται για το λαθρεμπόριο δεν είναι για το θεαθήναι. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά άσχημη, η κυβέρνηση και εγώ είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε το θέμα με την αντικειμενικότητα και την αυστηρότητα που πρέπει. Αυτό αφορά όλους τους εμπλεκόμενους και όσους απασχολούν τη δημοσιότητα κατά καιρούς με διάφορα πρωτοσέλιδα. Θα εφαρμόσουμε το νόμο και θα αυξήσουμε την πίεση για να προχωρήσει το σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών και να αντιμετωπιστούν τα όποια κενά. Δεν είναι θετικό το ότι ξεκίνησα το σύστημα το 2009 όταν ήμουν υπουργός Ανάπτυξης, πέρασαν από τότε πολλές κυβερνήσεις και έχουν γίνει βήματα αλλά το σύστημα δεν έχει ολοκληρωθεί. Εκνευρίζομαι και αγανακτώ αλλά δεν θα μείνω στην αγανάκτηση», ξεκαθάρισε ο υπουργός.

Τρίτο μήνυμα, δεν θα υπάρξει καμία ανοχή και καμία καθυστέρηση στην εγκατάσταση των POS. «Το ξεκαθάρισα σε όλους όσοι σχετίζονται με την παραγωγή και τη διάθεση των POS», είπε.

Παρουσιάζοντας τις αλλαγές που επέρχονται σε επιμέρους ρυθμίσεις ο υπουργός ανακοίνωσε ότι:?

Εξαιρούνται από το τεκμήριο τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Πρόκειται για 1.800 επιχειρήσεις από τις οποίες έτσι κι αλλιώς τα προσδοκώμενα έσοδα ήταν περιορισμένα.

Θα υπάρξει ειδική εξαίρεση από την επιβάρυνση λόγω του κριτηρίου τζίρου για τα περίπτερα επειδή εμπορεύονται προϊόντα με χαμηλό περιθώριο κέρδους.

Θα υπάρξει επίσης εξαίρεση για τους ασφαλιστικούς συμβούλους που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες οι οποίοι προσομοιάζουν με το καθεστώς των εργαζόμενων με «μπλοκάκι».

Και για τα ταξί, όσοι έχουν μερίδιο μέχρι 25% το τεκμήριο θα εφαρμόζεται μειωμένο κατά 50%.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε σειρά ρυθμίσεων του νομοσχεδίου που αφορούν κυρίως τα μεγάλα εισοδήματα, όπως η απαγόρευση της αγοραπωλησίας ακινήτων με μετρητά, οι ρυθμίσεις για το λαθρεμπόριο καυσίμων, για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εφόσον κάποιος εκμεταλλεύεται πάνω από δύο ακίνητα, τους διαφανείς και αποτελεσματικούς ελέγχους ακόμη και με κάμερες σε υποθέσεις με ιδιαίτερη ποινική απαξία. Υπογράμμισε ακόμη τις αντιφάσεις στην κριτική που ασκείται από στελέχη της αντιπολίτευσης, οι οποίοι από τη μια επισημαίνουν ότι το νομοσχέδιο εξοντώνει τους επαγγελματίες αλλά την ίδια στιγμή θεωρούν τις ρυθμίσεις αναποτελεσματικές και ότι θα οδηγήσουν σε μείωση των εσόδων του δημοσίου. Επίσης, άλλοι διαφωνούν με την μεγαλύτερη επιβάρυνση όσων έχουν μεγαλύτερο τζίρο αλλά την ίδια στιγμή υποστηρίζουν ότι οι ρυθμίσεις είναι οριζόντιες και δεν λαμβάνουν υπόψη το ύψος των εσόδων.

«Ενοχλείστε που οι εργαζόμενοι θα πληρώνουν λιγότερους φόρους από τους εργοδότες τους. Τι είδους αντιπολίτευση είναι αυτή, πρέπει να κοιταχτείτε στον πολιτικό σας καθρέφτη και να αποφασίσετε», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης και κατέληξε:

«Δεν υποσχεθήκαμε ότι θα εξαφανίσουμε πρώτοι εμείς σε όλο τον πλανήτη τη φοροδιαφυγή. Είμαστε όμως αποφασισμένοι, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Χωρίς θεωρίες, αλλά στοχεύοντας σε συγκεκριμένες λύσεις. Είμαι βέβαιος πως όταν καθίσει η «σκόνη» κανείς δεν θα θυμάται την άδικη γκρίνια και στο τέλος θα μείνει η μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει έντονο χρώμα κοινωνικής δικαιοσύνης».

