Ερντογάν: Να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι βούληση της χώρας του είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω η θετική ώθηση που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Τη βούληση της Τουρκίας να αναπτυχθεί περαιτέρω η θετική ώθηση που υπάρχει μεταξύ των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εξέφρασε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπογράμμισε πως ένδειξη αυτής της πρόθεσης αποτελεί η πραγματοποίηση ύστερα από επτά χρόνια της 5ης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας.

Αποτυπώνοντας περαιτέρω το κλίμα των επαφών, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως με τη Διακήρυξη της Αθήνας περί σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας επιβεβαιώθηκε η βούληση για ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Μάλιστα, πρότεινε οι δύο χώρες να πραγματοποιούν τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο μία φορά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, προσθέτοντας ότι αυτό θα ήταν καλό και για τις δύο χώρες.

«Είμαστε δύο χώρες που μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, την ίδια γεωγραφία, το ίδιο κλίμα και μάλιστα τον ίδιο πολιτισμό σε πολλούς τομείς» σημείωσε και συμπλήρωσε πως είναι αρκετά φυσικό να υπάρχουν προβλήματα σε δύο χώρες, πόσο μάλλον σε αδέρφια. Το θέμα, υπογράμμισε ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι η βούληση για την επίλυση των προβλημάτων και των διαφορών απόψεων. Υπό αυτό το πρίσμα, διαμήνυσε πως «θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας» και σημείωσε: «Επιθυμούμε να γίνουμε παράδειγμα σε όλο τον κόσμο με τα κοινά βήματα που θα κάνουμε ως Τουρκία και Ελλάδα. Το λέω ανοικτά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας τόσο μεγάλο το οποίο να μην μπορεί να επιλυθεί, αρκεί να κινηθούμε με καλή πίστη και να επικεντρωθούμε στη μεγάλη εικόνα και να μην γίνουμε σαν κι αυτούς που περνούν τη θάλασσα αλλά πνίγονται στο ποτάμι». Επιπροσθέτως, δήλωσε ικανοποιημένος που, όπως είπε, «έχει την ίδια αντίληψη και ο κ. Μητσοτάκης».

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του δήλωσε πως αισθάνεται μεγάλη ικανοποίηση που βρίσκεται ξανά στην Αθήνα για τη συνεδρία του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Αναφερθείς στις συναντήσεις με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε πως ήταν ωφέλιμες. Σε ό,τι αφορά στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε πως συζήτησαν τα βήματα τα οποία μπορούν να γίνουν για την ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της συνέχισης του υψηλού επιπέδου επαφών, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως τόνισαν να κρατηθούν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και υπογράμμισαν ότι ο μηχανισμός του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας συμβάλει θετικά στο να προχωρούν οι σχέσεις στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας.

Περαιτέρω, στις συζητήσεις που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως αντάλλαξαν απόψεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και πρόσθεσε ότι ζήτησαν από τους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών «να τα συζητήσουν με αποφασιστικό τρόπο». Σε αυτό το πλαίσιο, διατύπωσε πως ειλικρινή τους ευχή να επιλύσουν τα υφιστάμενα προβλήματα με κοινές προσπάθειες, στο πλαίσιο του εποικοδομητικού διαλόγου καλής γειτονίας και διεθνούς δικαίου.

Ειδική έμφαση έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος στις οικονομικές σχέσεις. «Συμφωνήσαμε να ανεβάσουμε στα 10 δισ. δολάρια το διμερές εμπόριο, που σήμερα είναι στα 5 δισ. δολάρια» είπε.

Στη συνέχεια ανέφερε πως κατά τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη τονίστηκε η σημασία έργων μεταφορών, όπως η κατασκευή δεύτερης γέφυρας στο σταθμό Υψάλα - Κήπων. Επιπλέον, διατύπωσε τη βούληση της Τουρκίας για ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα και στον τουριστικό και στον πολιτιστικό τομέα.

Ακόμη, ανέφερε πως συζήτησαν πώς μπορούν να εξελίξουν τη συνεργασία στο πεδίο καταπολέμησης της τρομοκρατίας. «Διατύπωσα για ακόμη μία φορά την προσδοκία μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και χαιρετίσαμε το κλείσιμο του καταυλισμού του Λαυρίου. Υπογράμμισα πως απαιτείται προσοχή προκειμένου να μην σχηματιστούν παρόμοιοι καταυλισμοί που θα δίνουν καταφύγιο σε τρομοκράτες στην Ελλάδα» υποστήριξε.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στις μειονότητες, αποκαλώντας τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα «τουρκική». «Η αύξηση της ηρεμίας και της γαλήνης των μειονοτήτων θα επηρεάσει θετικά τις σχέσεις» σημείωσε. Μάλιστα, είπε ότι διατύπωσε τις προσδοκίες της Τουρκίας για «τη βελτίωση που απαιτείται από το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την κατάσταση της τουρκικής (σ.σ. μουσουλμανικής) μειονότητας Δυτικής Θράκης».

Άμεση ήταν η παρέμβαση του πρωθυπουργού μετά το πέρας της ομιλίας του Τούρκου προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο προσδιορισμός της ιδιότητας της μειονότητας ως μουσουλμανικής καθορίζεται από την ίδια τη Συνθήκη της Λωζάνης. «Χρέος δικό μας είναι αυτό το κλίμα της αρμονικής συνύπαρξης, είναι χρέος της ελληνικής έννομης τάξης, να το διασφαλίσουμε και να το ενισχύσουμε.Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, και να διαβεβαιώσω βέβαια όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, ότι προς αυτή την κατεύθυνση η Ελληνική Κυβέρνηση θα εξακολουθεί να δουλεύει νυχθημερόν» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για την ανάγκη μιας δίκαιης, μόνιμης και βιώσιμης λύσης με βάση τις πραγματικότητες στο νησί που θα είναι προς όφελος ολόκληρης της περιοχής. Πέρα από τις διμερείς σχέσεις οι δύο ηγέτες συζήτησαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Αναφερθείς στη Γάζα, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πως η Τουρκία δεν εγκρίνει σε καμία περίπτωση να στοχοποιούνται άμαχοι και απευθυνόμενος στη διεθνή κοινότητα είπε πως δεν θα πρέπει να σιωπά απέναντι «στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και στα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται». Υπογράμμισε πως «η ίδρυση ενός ανεξάρτητου, κυρίαρχου, με εδαφική ακεραιότητα Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 είναι πλέον αναπόφευκτη» πρόσθεσε και επανέλαβε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη ως εγγυήτρια προς την εφαρμογή μιας δίκαιης ειρήνης.

Τέλος, ο Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε πως τον περιμένει στην Άγκυρα για να τον φιλοξενήσει για την επόμενη συνάντηση.

