Μητσοτάκης: Η απάντηση στον Ερντογάν για την “τουρκική μειονότητα” στη Θράκη

Άμεση ήταν η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, όταν ο Πρόεδρος της Τουρκίας αποκάλεσε τη μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη, «τουρκική».

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του μετά το πέρας της συνάντησης του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αναφέρθηκε στις μειονότητες, αποκαλώντας τη μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα «τουρκική».

«Η αύξηση της ηρεμίας και της γαλήνης των μειονοτήτων θα επηρεάσει θετικά τις σχέσεις» σημείωσε. Μάλιστα, είπε ότι διατύπωσε τις προσδοκίες της Τουρκίας για «τη βελτίωση που απαιτείται από το διεθνές δίκαιο όσον αφορά την κατάσταση της τουρκικής (σ.σ. μουσουλμανικής) μειονότητας Δυτικής Θράκης», είπε χαρακτηριστικά.

Άμεση ήταν η παρέμβαση του πρωθυπουργού μετά το πέρας της ομιλίας του Τούρκου προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι ο προσδιορισμός της ιδιότητας της μειονότητας ως μουσουλμανικής καθορίζεται από την ίδια τη Συνθήκη της Λωζάνης.

«Χρέος δικό μας είναι αυτό το κλίμα της αρμονικής συνύπαρξης, είναι χρέος της ελληνικής έννομης τάξης, να το διασφαλίσουμε και να το ενισχύσουμε.Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, και να διαβεβαιώσω βέβαια όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας, ότι προς αυτή την κατεύθυνση η Ελληνική Κυβέρνηση θα εξακολουθεί να δουλεύει νυχθημερόν» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

