Κορονοϊός - Γρίπη: δεκάδες θάνατοι και αύξηση κρουσμάτων την τελευταία εβδομάδα

Αυξήθηκαν τα κρούσματα του κορονοϊού και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία την τελευταία εβδομάδα. Δύο σοβαρά κρούσματα γρίπης. Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ.

Αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα του SARS-CoV-2, στην κοινότητα και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Επίσης αύξηση καταγράφει και η γρίπη, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος για το διάστημα 27 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19:

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο αριθμός των εισαγωγών (n=991) παρουσίασε αύξηση 24% σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων (n=21) παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=22) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 54. Καταγράφηκαν 44 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 34-97 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=48) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2022.

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 ήταν η EG.5 (38%) ακολουθούμενη από την XBB.1.5 (30%) και την ΧΒΒ.1.16 (12%).

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 5 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν. Μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο Ηράκλειο, 181% και στα Χανιά 107%.

Ιός της γρίπης: Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) υπερέβη το όριο του 10% που αποτελεί ενδεικτικό εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC. Καταγράφηκαν 2 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευθεί 9 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 4 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Στα δύο κέντρα αναφοράς γρίπης έχουν καταγραφεί 30 δείγματα θετικά για ιούς γρίπης (δείγματα sentinel και νοσοκομειακά δείγματα), και συγκεκριμένα τα 29 (97%) ήταν τύπου Α και ένα (3%) τύπου Β.

Γριπώδεις συνδρομές (ανεξαρτήτως παθογόνου): Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρότι βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα παρουσιάζει αυξητική τάση, ιδιαίτερα στις ηλικίες 15-64 ετών.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV: Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα.

