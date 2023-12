Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, "Ο Πρώτος από εμάς".

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο συγκινητικό επεισόδιο γεμάτο ανατροπές!

Sneak preview του 22ου επεισοδίου:

Ο Άλκης αποκαλύπτει στην Έλσα ότι αυτός είναι ο πατέρας του παιδιού της Κάτιας

Η Έλσα μαθαίνει πλέον τη μεγάλη αλήθεια σχετικά με την εγκυμοσύνη της Κάτιας και ζητά σθεναρά από τον Άλκη να λάβει αποφάσεις σχετικά με το επερχόμενο μωρό.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Όσο η Σοφία συμφιλιώνεται με την Έλενα και την Κάτια, μετά το μυστικό που της κράτησαν κρυφό, η Έλσα μαθαίνει πια τη μεγάλη αλήθεια, σχετικά με την εγκυμοσύνη της Κάτιας. Ενώ ο Αλέξης ψάχνει συμμάχους μετά την απομάκρυνση του Φίλιππου, ο Φίλιππος φαίνεται να γεφυρώνει το χάσμα με τα παιδιά του. Η ξαφνική επίσκεψη της Αθηνάς και του Στέφανου θα αιφνιδιάσει τον Άλκη, την ώρα που η εμφάνιση της Χαράς θα κάνει τον Νικόλα να ενθουσιαστεί. O Κοσμάς είναι αποφασισμένος να πει στη Σοφία την αλήθεια για την απόλυσή του. Μια άβολη συνάντηση, θα φέρει αντιμέτωπους για ακόμη μια φορά τον Νικόλα με την Έλενα,

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

