Αθήνα: Συλλήψεις για όπλα και δεκάδες κιλά χασίς στο κέντρο (εικόνες)

Βίντεο από την αστυνομική έρευνα στα σπίτια των συλληφθέντων. Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, την Δευτέρα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, ένας 35χρονος και ένας 33χρονος για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν 35χρονο, ο οποίος στη θέα τους απέρριψε σακβουαγιάζ που περιείχε 2 κιλά και 20 γραμμάρια κάνναβης, ενώ επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 35χρονος κατείχε τις ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμό 33χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε αργότερα και συνελήφθη, ενώ συνολικά από έρευνες στα σπίτια των δύο κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

44 κιλά και 416 γραμμάρια κάνναβης,

6 πλαστικά δοχεία με υπολείμματα κάνναβης,

4 δισκία ναρκωτικής ουσίας,

2 σπαθιά,

ρόπαλο,

σιδερογροθιά,

ζυγαριά ακριβείας,

6 κάρτες SIM,

4 κινητά,

φυσίγγια,

ασύρματος,

ηλεκτρική συσκευή γεμίσματος καπνού,

βάζο με υπολείμματα κάνναβης,

πλήθος από σακουλάκια επιμερισμού και

αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το παράνομο οικονομικό όφελος που θα προέκυπτε από τη διάθεση και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται ότι ανέρχεται στις 696.100 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

