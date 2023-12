Κόσμος

Γάζα: Νεκρός γιος Ισραηλινού υπουργού

Σκοτώθηκε στη Γάζα ο γιος του πρώην αρχηγού του ισραηλινού στρατού. Τι αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο Νετανιάχου.

Ο γιος του Ισραηλινού υπουργού και πρώην αρχηγού του στρατού, του Γκάντι Άιζενκοτ, σκοτώθηκε σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Μπένι Γκαντς, ηγέτης του κόμματος Εθνική Ενότητα.

Τα μέλη του κόμματος του Άιζενκοτ και του Γκαντς, εντάχθηκαν στην ισραηλινή κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης που συγκροτήθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον πόλεμο που κήρυξε το Ισραήλ στο παλαιστινιακό κίνημα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν παρείχε ακριβείς λεπτομέρειες για τον θάνατο του 25χρονου Γκαλ Μέιρ Άιζενκοτ, αναφέροντας μονάχα ότι σκοτώθηκε σε μάχες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

"Μαζί με όλο το Ισραήλ στέλνω τη στήριξή μου στον Γκάντι και σε ολόκληρη την οικογένειά του και μια μεγάλη αγκαλιά. Είμαστε όλοι δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τον ιερό σκοπό για τον οποίο πέθανε ο Γκαλ", τόνισε ο Μπένι Γκαντς σε ανακοίνωσή του.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι συντετριμμένος από τον θάνατο του γιου του Ισραηλινού υπουργού.

Συνολικά 89 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε μάχες μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον απολογισμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

