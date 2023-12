Πολιτική

Ερντογάν: “Τουρκική” η μειονότητα - Νέο “χτύπημα” στο αεροπλάνο της επιστροφής

Επιμένει για “τουρκική” και όχι μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη, ο Τούρκος Πρόεδρος, σε μήνυμα του αμέσως μετά την αναχώρηση από την Αθήνα. Τι αναφέρει στον απολογισμό της επίσκεψης στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο X (πρώην twitter), αναχωρώντας από την Αθήνα, ο Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε στο ζήτημα της μειονοτητας στην Θρακη, που προκάλεσε την μοναδική παραφωνία στην συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει:

«Πραγματοποιήσαμε σήμερα την πέμπτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας με τον Έλληνα πρωθυπουργό στην Αθήνα σήμερα. Με τη Διακήρυξη των Αθηνών για Φιλικές Σχέσεις και Καλή Γειτονία, επιβεβαιώσαμε στο υψηλότερο επίπεδο τη βούλησή μας να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας»

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει ακόμη: «Συμφωνούμε να αυξήσουμε τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών από περίπου 5 δισ. δολάρια σε 10 δισ. δολάρια. Στις συνομιλίες μας, επισημάναμε τη σημασία των συγκοινωνιακών έργων, όπως την κατασκευή δεύτερης γέφυρας στο συνοριακό πέρασμα των Υψάλων-Κήπων. Συζητήσαμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Χαιρετίσαμε το κλείσιμο του στρατοπέδου Λαυρίου. Η “τουρκική” (σημ: έτσι αναφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος την μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη) μειονότητα στην Ελλάδα και η ελληνική μειονότητα στη χώρα μας αποτελούν τα δομικά στοιχεία του ανθρώπινου και πολιτιστικού μας πλούτου. Η αύξηση της ειρήνης και της ευημερίας των μειονοτήτων θα επηρεάσει θετικά τις σχέσεις μας».

Turkiye-Yunanistan Yuksek Duzeyli Isbirligi Konseyimizin besinci toplant?s?n? @PrimeministerGR ile bugun Atina'da gerceklestirdik.



Dostane Iliskiler ve Iyi Komsuluk Hakk?nda Atina Bildirgesi ile iliskilerimizi gelistirme yonundeki irademizi en ust seviyede teyit ettik. ????????… pic.twitter.com/f7qwVqFBpS — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) December 7, 2023

Για το Κυπριακό, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «Μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση των πραγματικοτήτων στο νησί θα ωφελήσει ολόκληρη την περιοχή».

«Είναι ειλικρινής επιθυμία μας να επιλύσουμε τα τρέχοντα προβλήματά μας μέσω εποικοδομητικού διαλόγου, καλής γειτονίας και κοινών προσπαθειών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Είμαστε δύο γειτονικές χώρες που μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα, την ίδια γεωγραφία, το ίδιο κλίμα και ακόμη και τον ίδιο πολιτισμό σε πολλούς τομείς. Θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο σε μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Θέλουμε να δώσουμε το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο με τα κοινά βήματα που θα κάνουμε ως Τουρκία-Ελλάδα. Σας λέω ειλικρινά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας που να είναι πολύ μεγάλο για να λυθεί...», καταλήγει ο Ταγίπ Ερντογάν.

Δείτε και το βίντεο της τουρκικής προεδρίας για την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα:

