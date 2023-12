Αθλητικά

Ρέντης: “Μάχη για την ζωή του” δίνει ο αστυνομικός που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο άτυχος άνδρας, που εκτελούσε υπηρεσία σε αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού.

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο άνδρας των ΜΑΤ ο οποίος χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα έξω από το κλειστό του Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» όπου διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για το League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Ο αγώνας λόγω των επεισοδίων που έλαβαν χώρα απ’ έξω από το γήπεδο, διεκόπη.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νικαίας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην ΜΕΘ, καθώς η ναυτική φωτοβολίδα που τον τραυμάτισε φέρεται να πέτυχε κεντρική αρτηρία, με αποτέλεσμα ο άνδρας να έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος και να δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

Ο αστυνομικός διακομίστηκε με αιμορραγικό σοκ και οδηγήθηκε στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί για την εξέλιξη της υγείας του.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, μετέβη εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νικαίας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο αστυνομικός. Νωρίτερα, είχε σπεύσει στο νοσοκομείο ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας μετέβη και ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Στο Τζάνειο διακομίστηκε φίλαθλος

Συμφωνα με πληροφορίες ένας 52χρονος φίλαθλος που παρακολουθούσε τον αγώνα, μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, με ενόχληση στο στήθος και αμέσως υποβλήθηκε σε εξετασεις, υπό τον φόβο κάποιου καρδιακού επεισοδίου, ενώ ελέγχεται και η πιθανότητα να έχει υποστεί κρίση πανικού.

