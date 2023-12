Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: οριστική διακοπή μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκρηκτική ήταν η κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τα επεισόδια μερίδας οπαδών με αστυνομικούς και είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του άνδρα της ΥΜΕΤ.

-

Οριστική είναι, πλέον, η διακοπή στο ντέρμπι της προημιτελικής φάσης του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.

Τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα στις δυνάμεις των ΜΑΤ και σε περίπου 150 οπαδούς στη διάρκεια του δεύτερου σετ και που είχαν ως συνέπεια το σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού, οδήγησαν στην οριστική διακοπή του ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» να είχαν το προβάδισμα με 1-0 (25-19) και τους «πράσινους» το προβάδισμα στο δεύτερο με 18-10.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική και μέσα στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», με το ματς να διακόπτεται αρχικά και στη συνέχεια ο διαιτητής να προχωρά στην οριστική διακοπή του.

Αφού αρχικά ο ρέφερι έδωσε εντολή στους παίκτες των δύο ομάδων να μπουν στ΄ αποδυτήρια, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε κι αφού τελείωσε το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο, η διακοπή ήταν μονόδρομος.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: “Τουρκική” η μειονότητα - Νέο “χτύπημα” στο αεροπλάνο της επιστροφής

BBC: Η άσεμνη χειρονομία παρουσιάστριας σε ζωντανή μετάδοση (βίντεο)

Βοιωτία: Θρίλερ με σορό άνδρα σε χωράφι