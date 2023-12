Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η “βασίλισσα” πέρασε και από το ΟΑΚΑ

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το ΣΕΦ… άλωσε και το ΟΑΚΑ, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Η καταστροφική τρίτη περίοδος, χάλασε το... μυαλό των παικτών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πέταξαν στον... κάδο των απορριμάτων την εξαιρετική εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και υπέστησαν στο κατάμεστο ΟΑΚΑ την τρίτη διαδοχική ήττα τους, δίνοντας αρνητικό πρόσημο στο ρεκόρ τους (6-7).

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 78-90 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης (12-1), για την 13η αγωνιστική της Euroleague, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να γίνεται η τρίτη ομάδα που περνάει εφέτος νικηφόρα από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, μετά τον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι, ολοκληρώνοντας αήττητη τη... διαβολοβδομάδα επί ελληνικού εδάφους (είχε προηγηθεί η νίκη επί του Ολυμπιακού).

Τα δεκάλεπτα: 23-24, 45-46, 55-72, 78-90

