Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Βόλος: Νίκη για τον “δικέφαλο”, παράπονα για τους Βολιώτες

Με σκορ που δεν τον διασφαλίζει ενόψει του δεύτερου ματς, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Βόλο στον αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας.

-

Χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 του Βόλου στο γήπεδο της Τούμπας, στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τους "16" του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το μοναδικό γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε με πέναλτι ο Στέφαν Σβαμπ (45'+1'), με τους Θεσσαλούς να αφήνουν πολύ καλές εντυπώσεις.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με διάθεση να κάνουν το παιχνίδι τους. Ο ΠΑΟΚ είχε την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά ο Βόλος, με πίεση ψηλά, δεν επέτρεπε επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Ιβαν Κόστιτς.

Μάλιστα, οι Θεσσαλοί βρήκαν και γκολ, με τον Αχμέτ Ενγκίν στο 9', ωστόσο ακυρώθηκε μετά τη σύμφωνη γνώμη βοηθού και VARίστα. Οι γηπεδούχοι απείλησαν με ένα δυνατό μα άστοχο σουτ του Ζόαν Σάστρε στο 14' ενώ την ίδια τύχη, αν και σαφώς με καλύτερες, είχαν η κεφαλιά του Κιρίλ Ντεσπόντοφ (16') και το σουτ του Τόμας Μουργκ (23').

Η ατομική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια σταμάτησε στον Κόστιτς στο 37' αλλά στο τέλος του πρώτου μέρους, ήρθε το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Ο Φώτης Κίτσος ανέτρεψε τον Ντεσπόντοφ, ο Άγγελος Ευαγγέλου έδειξε την άσπρη βούλα κι ο Σβαμπ ευστόχησε για το 1-0.

Ο Άνχελ Λόπεθ προχώρησε σε αλλαγές στο δεύτερο μέρος, με την ομάδα του να εμφανίζεται ακόμη πιο πιεστική - απόδειξη οι δύο προσπάθειες του Κεντίν Κορνέ (47', 52') αλλά κι αυτή του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία (55').

Μάλιστα, στο 69' ο Παναγιώτης Μωραΐτης έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Ζίβκο Ζίβκοβιτς, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στον Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Κίτσος παραλίγο να επανορθώσει για το πέναλτι στο οποίο είχε υποπέσει, όμως η κεφαλιά που επιχείρησε έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από την εστία του Ζίβκοβιτς.

Από την άλλη, η μοναδική καλή στιγμή για τους «ασπρόμαυρους» ήταν ένα μακρινό σουτ του Κωνσταντέλια που βρήκε σε ετοιμότητα τον Κόστιτς στο 79' κι ένα ακόμη άστοχο, υπό καλύτερες προϋποθέσεις, δέκα λεπτά αργότερα.

Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να αποκτά μεν προβάδισμα πρόκρισης αλλά τον Βόλο να παίρνει - επιπλέον - ψυχολογία από την εμφάνιση που πραγματοποίησε ενόψει της συνέχειας, κρατώντας, παράλληλα, ανοιχτό το... παράθυρο για πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαιτητής: Αγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μεϊτέ, Βιεϊρίνια - Κορνέ, Κόμπα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς, Σάστρε, Κεντζιόρα, Νάσμπεργκ, Βιεϊρίνια, Σβαμπ, Οζντόεφ (67' Μεϊτέ), Ντεσπόντοφ (67' Τάισον), Κωνσταντέλιας, Μουργκ, Σαμάτα (75' Τόμας).

BΟΛΟΣ ΝΠΣ (Ανχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Τάχατος (46' Ασλανίδης), Καλογερόπουλος, Σιέλης, Κίτσος, Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς, Κορνέ (62' Μωραϊτης), Ενγκίν (58' Κόμπα), Ντέλετιτς (46' Άλχο), Γκαρσία (85' Μπερτόγλιο).

Βόλος: Ντροπή η ακύρωση του γκολ

Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος μετά τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τη φάση των «16» και την ήττα του με 1-0, εστιάζοντας τα παράπονά του στη διαιτησία του Ευαγγέλου και τη φάση του ακυρωθέντος γκολ του Μωραΐτη στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά η πολύ επιθετική ανακοίνωση του Βόλου:

«Ντροπή για την Ελληνική διαιτησία αποτελεί η ακύρωση κανονικού γκολ του Βόλου στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Και μάλιστα σε ένα αγώνα κυπέλλου, όπου δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Λυπούμαστε πολύ που το λέμε, αλλά καλό θα ήταν η απεργία των διαιτητών να γίνει διαρκείας. Αλλωστε με διαιτησίες σαν και τη σημερινή δεν έχει τίποτα να κερδίσει το Ελληνικό ποδόσφαιρο. Ντροπή για άλλη μία φορά, καθώς υπάρχει ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος».

