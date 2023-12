Κοινωνία

Φωτιά σε δώμα: Νεκρή ανασύρθηκε η ένοικος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντόπισαν την γυναίκα οι πυροσβέστες, που έσπευσαν στην πολυκατοικία και με κλιμακοφόρο όχημα.

-

(εικόνα αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δώμα πολυκατοικίας στα Άνω Πατήσια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δυνάμεις της εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περί τις 00:20 σε δώμα πολυκατοικίας, επί της οδού Βρούτου, στα Άνω Πατήσια.

Στο σημείο επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 5 υδροφόρα οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε μία γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε δώμα πολυκατοικίας επί της οδού Βρούτου στο δήμο Αθηναίων.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 7, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Παρασκευή: βροχές, χιόνια και ισχυροί άνεμοι

Ρέντης: Σε κρίσιμη κατάσταση ο αστυνομικός - Εκατοντάδες προσαγωγές

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Δεκεμβρίου